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Зеленський пояснив, що заважало звільненню українських бранців у Сирії

П'ятниця, 1 січня 2021, 07:21
Зеленський пояснив, що заважало звільненню українських бранців у Сирії

У Сирії із табору звільнили двох громадянок України з дітьми, яких там утримували протягом кількох років.

Джерело: повідомлення президента Володимира Зеленського

Деталі: 31 грудня стало відомо, що двох громадянок України вдалося визволити з табору аль-Хоул у Сирії. Одна з українок родом із Кременчука, а інша - з Криму.

За словами Зеленського, повернути до України вдалося жінок та їх дітей, що знаходилися в аль-Хоул у жахливих умовах.

Він розповів, що це звільнення було одним із найскладніших завдань останнього часу – до роботи долучились українські дипломати, спецслужби України і партнерські спецслужби.

Пряма мова: "Додому нарешті повернулися наші громадяни з Сирії – це жінки з дітьми. Кілька років їх утримували у надзвичайно жахливих умовах у таборах для переміщених осіб. Там, де немає життя і де пекло стає повсякденністю.

Спочатку на заваді стояли інтенсивні бойові дії на території Сирії, а потім діяло суттєве обмеження через пандемію. Відсутність єдиних центрів влади в регіоні, геополітичні торги, постійні зміни позицій партнерів. Все це ускладнювало роботу. Але нам вдалося. Вдасться витягнути й інших".

 
 
 

Додатково: Очільник держави наголосив, що Україна завжди повертатиме додому всіх своїх громадян, "якими б вони не були і де б не потрапили в біду… Спочатку – додому, а потім уже розбираємося по суті".

Нагадаємо: У двох звільнених українок загалом семеро дітей. Таким чином, до України повернулися дев'ятеро людей.

Українська правда

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Теми: СиріяЗеленськийполонені
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