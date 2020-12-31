З табору в Сирії звільнили двох українок – ЗМІ

У Сирії із табору звільнили двох громадянок України з дітьми, чиїх чоловіків звинувачують у тому, що вони воювали за терористичний рух "Ісламська держава".

Джерело: ТСН

Деталі: Жінок утримували в таборі аль-Хоул. Відомо, що одна з них родом із Кременчука, а інша - з Криму.

Наразі жінки евакуйовані з території Сирії. У них загалом семеро дітей. Таким чином, до України повернуться дев'ятеро людей.

Участь у звільненні українок брали в рамках спеціальної евакуаційної операції на доручення президента України Володимира Зеленського вітчизняні спецслужби, дипломати МЗС та інші урядові структури.

Спецоперація триватиме у декілька етапів. Повернення додому очікують загалом ще 57 осіб.

Табір аль-Хоул розрахований на 11 тисяч осіб, але тут мешкає понад 70 тисяч осіб, із яких понад 95% жінки і діти.