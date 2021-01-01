Вакцина від коронавірусу: Ляшко повідомив деталі угоди з Sinovac

У разі непроходження фінальної стадії клінічних випробувань китайської вакцини компанії Sinovac Biotech, на постачання якої Україна вже підписала контракт і здійснила оплату, державі повернуть гроші у повному обсязі.

Джерело: головний санітарний лікар країни Віктор Ляшко в ефірі Громадського радіо

Деталі: Ляшко нагадав, що препарати від Pfizer та Moderna також перебували на третій стадії клінічних досліджень, коли більшість країн підписали контракти на постачання їх вакцин від коронавірусу.

Він наголосив, що постачання відбудеться виключно після реєстрації вакцини та завершення досліджень.

Пряма мова: "У разі, якщо вона (реєстрація - УП) не буде завершена до часу, який визначений в умовах контракту, то гроші повернуться до України на рахунки держпідприємства "Медичні закупівлі України". Всі ризики нівельовано".

Додатково: Ляшко зазначив, що зараз тривають переговори тривають із багатьма виробниками вакцин, зокрема, йдеться про постачання вакцини Astra Zeneca. При цьому вакцини, отримані Україною, будуть для людей безоплатними, але коли саме препарати для щеплення з'являться у вільному доступі на ринку – сказати не зміг, і додав: "Пріоритетом виробників вакцин є уряди країн, які скуповують вакцину, щоб забезпечити людей із групи ризику безоплатно".

Нагадаємо: Президент Володимир Зеленський заявив, що отримати вакцину від коронавірусу непросто, бо всі країни борються виключно за свій інтерес, і у глобальній черзі за вакцинами першими стоять найбагатші з них.