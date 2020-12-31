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Зеленський про складність отримання СOVID-вакцини: Усі держави жорстко борються за себе

Четвер, 31 грудня 2020, 16:31
Фото ОПУ

Президент Володимир Зеленський заявив, що отримати вакцину від коронавірусу непросто, бо всі країни борються виключно за свій інтерес, і у глобальній черзі за вакцинами першими стоять найбагатші з них.

Джерело: Зеленський у Telegram

Пряма мова: "Чому це аж настільки складне завдання? Світ і зараз перебуває у тому ж стані надзвичайного спалаху національного егоїзму, який був спровокований ще початком пандемії…

Усі держави дуже жорстко борються виключно за себе та свій інтерес… Не дивно, що найбагатші виявились першими у глобальній черзі за вакцинами у світі".

Деталі: Водночас Зеленський запевнив, що Україна "постійно та професійно" веде всю необхідну переговорну роботу, а тому українці якнайшвидше отримають вакцину "попри часто не дуже чесну міждержавну конкуренцію".  

Він нагадав, що Україна домовилась про пряме постачання "дійсно надійної вакцини – від китайської компанії Sinovac Biotech", яка надійде в "найкоротші терміни".

Зеленський уточнив, що люди отримають її лише після офіційної реєстрації, яка можлива вже на початку січня або в країні-виробнику, або в одній з країн Європи, або у США. Водночас він підкреслив, що "абсолютно реально отримати вакцину вже цієї зими".

Підписання контракту ще до реєстрації він пояснив наміром "не гаяти дорогоцінний час".

За словами Зеленського, на початку Україна отримає 1,9 мільйона доз від Sinovac на додачу до 8 мільйонів доз, які надійдуть через глобальний механізм COVAX.

Він додав, що влада працює над тим, щоб збільшити постачання через COVAX до 16 мільйонів доз і веде переговори з іншими виробниками вакцин проти коронавірусу.

Також, за словами президента, наразі важливо переконати українців скористатися вакциною.

Зеленський запевнив, що "держава забезпечить наявність безкоштовних для людей і справді безпечних вакцин".

Українська правда
Теми: Зеленськийкоронавірусвакцинація


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