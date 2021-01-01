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Кількість померлих від коронавірусу у Києві наближається до 2 тисяч

П'ятниця, 1 січня 2021, 14:28
фото: dfw

У столиці за минулу добу, 31 грудня, виявили 885 хворих на коронавірус, померли від Covid 16 пацієнтів.

Джерело: повідомлення міського голови Києва Віталія Кличка

Деталі: Усього за період пандемії в столиці зафіксували вже 1935 летальних випадків від вірусу, заразилися Covid 112356 киян.

За даними Кличка, протягом останньої доби захворювання виявили у:

- 506 жінок віком від 18 до 88 років,

- 334 чоловіків віком від 18 до 93 рокiв,

- 24 дівчат від 1 до 17 років, та у 21 хлопчика від 1 до 17 років.

Захворіли, зокрема, 25 медиків. До лікарень столиці шпиталізували 73 пацієнти. Інші – на самоізоляції, під контролем лікарів.

При цьому одужали за добу 508 людей. Усього коронавірус подолали 39 911 мешканців столиці.

Пряма мова Кличка: "Найбільше випадків захворювання виявили в Дарницькому районі – 229, у Дніпровському – 195. Та 69 випадків в Оболонському районі".

 

Знати більше: COVID-19  Україні та в світі – динаміка пандемії в інфографіці УП 

Нагадаємо: Протягом 31 грудня в Україні Covid-19 діагностували ще у 9432 осіб, 147 заражених померли, 10016 людей одужали.

Українська правда
Теми: коронавірусКиївепідемія


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