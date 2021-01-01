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В Україні виявили ще 9432 зараження коронавірусом, 147 людей померли

П'ятниця, 1 січня 2021, 09:29

Протягом 31 грудня в Україні Covid-19 діагностували ще у 9432 осіб, 147 заражених померли, 10016 людей одужали.

Джерело: дані РНБО станом на ранок 1 січня

Деталі: Лідером з поширення коронавірусу залишається Київ – минулої доби в столиці "плюс" 885 випадків та 16 смертей.

На Харківщині захворіли 713 людей, Covid-19 забрав життя 12 пацієнтів. Також у трійці лідерів Київська область з 627 новими зараженнями та 10 летальними випадками.

Загалом від початку епідемії коронавірус виявили у 1 064 479 українців.

 

Знати більше: COVID-19  Україні та в світі – динаміка пандемії в інфографіці УП 

Історія коронавірусу в Україні: як прийшов та поширився країною

Нагадаємо: днем раніше повідомлялося про 9 699 зараження Covid, 209 пацієнтів померли.

Українська правда
Теми: коронавірусепідемія


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