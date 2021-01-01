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У Києві пройшла смолоскипна хода до дня народження Бандери

П'ятниця, 1 січня 2021, 18:31
Громадське радіо

У центрі Києві пройшла традиційна смолоскипна хода до 112-ї річниці з дня народження провідника ОУН Степана Бандери.

Джерело: трансляція hromadske, поліція Києва

Деталі: Люди зібралися біля пам'ятника Тарасу Шевченку.

Вони тримали червоно-чорні прапори, національні прапори та прапори Національного корпусу, ВО "Свобода".

Поліція Києва повідомила, що поліцейські та військовослужбовці Нацгвардії посилили заходи безпеки у середмісті Києва, де заплановано проведення ходи.

Перед початком проведення заходів вибухотехніки і кінологи обстежили територію на предмет виявлення підозрілих речей чи пакунків, а також супроводжуватимуть колону по маршруту руху.

 

Окрім цього, представники поліції діалогу та інших профільних служб проводять із учасниками заходу превентивну профілактично-роз’яснювальну роботу з метою попередження та недопущення будь-яких правопорушень.

 

Згодом учасники запалили смолоскипи й рушили до Майдану Незалежності, де акція завершилася близько 19:20.

Що передувало: У Львові 1 січня відбулися урочисті заходи і віче з нагоди 112-ї річниці з дня народження провідника ОУН Степана Бандери.

Українська правда
Теми: БандераКиївакції


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