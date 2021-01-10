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У Німеччині кількість смертей від коронавірусу перевищила 40 тисяч

Неділя, 10 січня 2021, 10:53

У Німеччині від наслідків коронавірусної інфекції вже померли 40343 людини.

Про це повідомив Інститут імені Роберта Коха (RKI) вранці в неділю, 10 січня, пише "Європейська правда" з посиланням на DW.

За останню добу підтверджено 465 нових смертей осіб, в яких було діагностовано COVID-19. 

Крім того, за минулі 24 години виявлено 16946 нових випадків зараження вірусом SARS-CoV-2.

Дані, які RKI публікує вранці в неділю, зазвичай нижчі, бо у вихідні в Німеччині роблять менше тестів і не всі міністерства охорони здоров'я федеральних земель повідомляють в ці дні добову статистику кількості заражень.

Загалом у Німеччині за весь час пандемії коронавірусу заразилися, за офіційними даними, вже 1 908 527 осіб, з них майже 1 525 300 одужали.

Тижневий індекс репродукції коронавірусу (R) на ранок 10 січня виріс до 1,16. Це означає, що кожні 100 інфікованих в середньому заражають по 116 людей. 

Напередодні канцлерка Німеччини Ангели Меркель у своєму щотижневому подкасті заявила, що найближчі тижні коронакризи  будуть найскладнішими за час пандемії.

Водночас канцлера бачить надію на покращення з початком вакцинації. Швидкість вакцинації зросте, сказала Меркель.

"Українська правда" у Threads

Теми: коронавірусНімеччинаепідемія
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