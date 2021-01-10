У Німеччині кількість смертей від коронавірусу перевищила 40 тисяч
У Німеччині від наслідків коронавірусної інфекції вже померли 40343 людини.
Про це повідомив Інститут імені Роберта Коха (RKI) вранці в неділю, 10 січня, пише "Європейська правда" з посиланням на DW.
За останню добу підтверджено 465 нових смертей осіб, в яких було діагностовано COVID-19.
Крім того, за минулі 24 години виявлено 16946 нових випадків зараження вірусом SARS-CoV-2.
Дані, які RKI публікує вранці в неділю, зазвичай нижчі, бо у вихідні в Німеччині роблять менше тестів і не всі міністерства охорони здоров'я федеральних земель повідомляють в ці дні добову статистику кількості заражень.
Загалом у Німеччині за весь час пандемії коронавірусу заразилися, за офіційними даними, вже 1 908 527 осіб, з них майже 1 525 300 одужали.
Тижневий індекс репродукції коронавірусу (R) на ранок 10 січня виріс до 1,16. Це означає, що кожні 100 інфікованих в середньому заражають по 116 людей.
Напередодні канцлерка Німеччини Ангели Меркель у своєму щотижневому подкасті заявила, що найближчі тижні коронакризи будуть найскладнішими за час пандемії.
Водночас канцлера бачить надію на покращення з початком вакцинації. Швидкість вакцинації зросте, сказала Меркель.