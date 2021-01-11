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МОЗ оновило список "червоної зони": у ньому 78 країн

Понеділок, 11 січня 2021, 12:19
МОЗ оновило список червоної зони: у ньому 78 країн
Фото budgetrip.com.ua

Міністерство охорони здоров'я віднесло 78 країн до так званої "червоної зони" за рівнем поширення COVID-19.

Джерело: сайт МОЗ  

Деталі: Згідно з даними на 7 січня, у червоній зоні опинились Литва, Чехія, Словенія, Велика Британія, Швейцарія, США, Чорногорія, Швеція, Ізраїль, Нідерланди, Кіпр, Латвія, Угорщина, Румунія, Канада, Грузія, Росія, Білорусь, Польща, Франція, Іспанія, Німеччина, Італія, Туреччина тощо. 

 

Водночас у зеленій зоні опинилися Греція, Мальдіви, Перу, Єгипет, Шрі-Ланка, Куба, Індія, Кенія та інші.

 

Перевірити умови в'їзду до країн, які впускають українців, можна за інтерактивною мапою МЗС

Україна включає до "червоного списку" держави, де кількість нових випадків на 100 тисяч населення за останні 14 днів перевищує аналогічний показник в Україні. 

Усі прибулі до України з "червоної зони" зобов'язані або піти на 14 днів на ізоляцію, або впродовж доби здати ПЛР-тест, або приїхати на територію України вже з готовими результатами тестування, зробленого не пізніше як за 48 годин до моменту перетину кордону.

Іноземці при в'їзді повинні мати поліс медичного страхування. 

Українська правда

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Теми: МОЗкоронавіруссвіт
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