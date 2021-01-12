Усі розділи
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус

В Єврокомісії підтвердили переговори з розробником російської вакцини

Вівторок, 12 січня 2021, 14:09

Європейське агентство з лікарських засобів веде переговори з розробником російської вакцини від коронавірусу "Спутнік V".

Про це заявив представник Єврокомісії на щоденному брифінгу, повідомляє кореспондент "Європейської правди".

Водночас він зазначив, що жодних дозволів щодо виходу на європейський ринок для російського розробника надано не було.

"Переговори тривають між російською компанією і Європейським агентством з лікарських засобів. Компанія ще не подала заявку на отримання маркетингового дозволу. Однак Європейське перебуває у попередніх переговорах з російським розробником вакцини" - сказав він.

Раніше у німеччині не виключили виробництва російської вакцини на території ЄС, однак для цього необхідна одна умова.

Як заявила представниця німецького уряду Ульріке Деммер, російська вакцина має пройти схвалення Європейського агентства з лікарських засобів.

Нагадаємо, Європейське агентство з лікарських засобів отримало заявку на умовний маркетинговий дозвіл для вакцини від COVID-19, розробленої AstraZeneca і Оксфордським університетом.

Теми: вакцинаціякоронавірусЄврокомісія


powered by lun.ua
Головне сьогодні

оновлено В Україні очікується 20-градусний мороз і до 15 см снігу

Козак і Єрмак прибули в Берлін на зустріч в нормандському форматі

Голова КС відпочиває в ОАЕ, але каже: не так розкішно, як писали ЗМІ

У Києві різкий стрибок нових хворих і смертей від COVID

фото В Росії трьом кримським татарам дали 13-18 років колонії за сфабрикованими справами

Кількість летальних випадків від COVID в Україні перевищила 20 тисяч

Усі новини...
вакцинація
Країни ЄС почали отримувати перші дози вакцини Moderna
Байден перед камерами отримав другу дозу вакцини від коронавірусу
У Польщі щеплено вже 200 тисяч людей, друга вакцина на підході
Останні новини
14:09
В Єврокомісії підтвердили переговори з розробником російської вакцини
14:03
У 2020 році Британія зареєструвала найбільше "надлишкових" смертей з часів Другої світової
14:00
Перший заступник голови НБУ: Очікується знакова подія для банківського ринку
13:44
З Києва до Кишинева за 5 годин: Зеленський озвучив амбітну ідею
13:43
На Донбасі загинув солдат з Маріупольської бригади Олег Андрієнко
13:42
оновлено В Україні очікується 20-градусний мороз і до 15 см снігу
13:35
Мер Чорноморська знайшов у своєму кабінеті "жучки"
13:34
У 2020 році автовиробництво в Україні скоротилось на 32% – асоціація
13:34
Розробник української вакцини від коронавірусу вакцинувався в США
13:25
"Слуга" про санкції США щодо Дубінського: Його кроки не збігалися з позицією фракції
Усі новини...
Підпишіться на наші повідомлення!