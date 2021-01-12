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Зеленський говорив із Санду про отримання вакцини від ЄС через "Східне партнерство"

Вівторок, 12 січня 2021, 14:10

Серед питань, що обговорювалися на першій зустрічі президентки Молдови Маї Санду та президента України Володимира Зеленського, була допомога Євросоюзу з отриманням вакцини від коронавірусу.

Як повідомляє кореспондент "Європейської правди", про це заявив президент України Володимир Зеленський на спільній пресконференції з президенткою Молдови Маєю Санду під час її візиту до Києва. 

"Оскільки сьогодні для усіх країн ініціативи ЄС "Східне партнерство", зокрема України та Молдови, є принципово важливим отримання вакцин, ми докладно обговорили це питання з пані Санду. Вважаю, що країнам Східного партнерства має приділятися підвищена увага державами Європейського Союзу в питаннях спільних процедур закупівлі та прискорення постачання вакцин", - зазначив Володимир Зеленський.

Санду у своїй промові про це не згадує. Окремої згадки про вакцини немає і в спільній заяві президентів, опублікованій після зустрічі.

Нагадаємо, раніше 13 країн ЄС закликали Єврокомісію допомогти з отриманням вакцини країнам Східного партнерства, у тому числі Україні.

Минулого тижня з таким проханням звернувся до Єврокомісії прем’єр-міністр України Денис Шмигаль. 

Наприкінці 2020 року заступник глави МЗС України Євген Єнін заявив, що Польща може передати Україні 1,5 млн доз вакцини від COVID-19.

"Українська правда" у Threads

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