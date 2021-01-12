Усі розділи
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус

Зеленський говорив із Санду про отримання вакцини від ЄС через "Східне партнерство"

Вівторок, 12 січня 2021, 15:10

Серед питань, що обговорювалися на першій зустрічі президентки Молдови Маї Санду та президента України Володимира Зеленського, була допомога Євросоюзу з отриманням вакцини від коронавірусу.

Як повідомляє кореспондент "Європейської правди", про це заявив президент України Володимир Зеленський на спільній пресконференції з президенткою Молдови Маєю Санду під час її візиту до Києва. 

"Оскільки сьогодні для усіх країн ініціативи ЄС "Східне партнерство", зокрема України та Молдови, є принципово важливим отримання вакцин, ми докладно обговорили це питання з пані Санду. Вважаю, що країнам Східного партнерства має приділятися підвищена увага державами Європейського Союзу в питаннях спільних процедур закупівлі та прискорення постачання вакцин", - зазначив Володимир Зеленський.

Санду у своїй промові про це не згадує. Окремої згадки про вакцини немає і в спільній заяві президентів, опублікованій після зустрічі.

Нагадаємо, раніше 13 країн ЄС закликали Єврокомісію допомогти з отриманням вакцини країнам Східного партнерства, у тому числі Україні.

Минулого тижня з таким проханням звернувся до Єврокомісії прем’єр-міністр України Денис Шмигаль. 

Наприкінці 2020 року заступник глави МЗС України Євген Єнін заявив, що Польща може передати Україні 1,5 млн доз вакцини від COVID-19.



powered by lun.ua
Головне сьогодні

З Києва до Кишинева за 5 годин: Зеленський озвучив амбітну ідею

оновлено В Україні очікується 20-градусний мороз і до 15 см снігу

Козак і Єрмак прибули в Берлін на зустріч в нормандському форматі

Голова КС відпочиває в ОАЕ, але каже: не так розкішно, як писали ЗМІ

У Києві різкий стрибок нових хворих і смертей від COVID

фото В Росії трьом кримським татарам дали 13-18 років колонії за сфабрикованими справами

Усі новини...
Останні новини
16:12
Перестрілка у Полтаві: поранено щонайменше одну людину
15:54
У 2020 році з "ковідного" фонду використали 89% коштів – Мінфін
15:51
Зеленський запросив Ілона Маска в житомирський музей Корольова
15:47
Чорногорія знову впускатиме українців без тесту
15:44
фотоНацбанк вводить в обіг пам'ятну монету "Агатангел Кримський"
15:43
Вчені виявили, що на імунну відповідь організму на COVID-19 впливають бактерії в кишківнику
15:39
У Палаті представників планують в середу проголосувати за імпічмент Трампа
15:13
Після штурму Капітолія два банки відмовляються вести з Трампом справи
15:10
Зеленський говорив із Санду про отримання вакцини від ЄС через "Східне партнерство"
15:08
Виручка закладів харчування скоротилась на 25% під час локдауну - дослідження
Усі новини...