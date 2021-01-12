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Зеленський і Санду обговорили в Києві шість основних тем - ОП

Вівторок, 12 січня 2021, 16:54

Президенти України та Молдови Володимир Зеленський та Мая Санду під час зустрічі у Києві обговорили шість основних тем, важливих для двосторонньої співпраці.

Як повідомляє "Європейська правда", про це написав на своїй сторінці у Facebook заступник керівника Офісу президента Ігор Жовква.

"Другий повноцінний робочий день 2021 року і перший закордонний візит президентки Маї Санду в Україну з часу її обрання. Візит і символічний, і важливий з точки зору результатів", - написав Жовква.

Він назвав шість тем, які були в центрі переговорів.

1.Відновлено повноцінний діалог на рівні президентів. Відповідно до підписаної Спільної декларації, утворено президентську раду - координуючий орган на рівні глав держав, які регулярно зустрічатимуться та досягатимуть домовленостей з усіх питань порядку денного.

2.Обговорено і досягнуто порозуміння щодо взаємної підтримки у питаннях регіональної безпеки. Обидва президенти підтримують суверенітет і територіальну цілісність держав у міжнародно визнаних кордонах. "А Крим для Маї Санду назавжди і безумовно український", - зазначив Жовква.

3.Між двома столицями з‘явиться нова повноцінна магістраль включно з новим мостом через Дністер. Це скоротить час подорожі між Києвом та Кишиневом до трохи більше 5 годин.

4.Україна готова відновити експорт своєї електроенергії до Молдови, а наші сусіди її готові прийняти.

5.Детально обговорено питання Дністровського гідровузла та весь комплекс супутніх аспектів, включаючи екологічний, та питання власності і демаркації відповідних ділянок кордону. Є політична воля, щоб це питання зникло як проблемне, далі справа за урядами та відповідними експертами.

6.Питання мовних та інших прав нацменшин в обох державах будуть врегульовані на паритетній основі.

"Ну і безумовно чекаємо Маю Санду на святкуванні 30-ї річниці Незалежності України. А вона, у свою чергу, запросила президента Володимир Зеленського відвідати Молдову з офіційним візитом", - написав Жовква.



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