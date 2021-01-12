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МЗС Канади очолив колишній астронавт

Вівторок, 12 січня 2021, 19:09

Міністерство закордонних справ Канади після змін у складі уряду очолить Марк Гарнó, донині - міністр з питань транспорту, а в молоді роки - астронавт та військовий.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє CBC.

Кадрові зміни в уряді Джастіна Трюдо оголосили 12 січня. Чотири члени уряду змінили портфелі. 

"Марк Гарно, який був міністром транспорту, стає міністром закордонних справ. Починаючи з його кар’єри астронавта і продовжуючи роботою в уряді, міністр Гарно завжди був потужним голосом Канади у світі", - зазначено у повідомленні пресслужби.

Серед його досягнень на попередній посаді відзначають створення та просування Плану із захисту океану та підтримку ініціативи безпечного неба (Safer Skies Initiative) для покращення безпеки польотів у зонах конфлікту.

"Міністр Гарно принесе досвід, отриманий під час його тісної роботи з мінародними партнерами щодо розслідування катастрофи рейсу МАУ PS 752 та як керівник Комітету кабінету з відносин Канади й США до свого нового портфоліо", - додають у повідомленні.  

Попередній керівник МЗС Франсуа-Філіп Шампань стає міністром інновацій, науки та промисловості. 

Марк Гарно - перший канадський астронавт, учасник трьох місій NASA та екскерівник Канадського космічного агентства. Він пішов у політику з 2006 року, з кінця 2015 і до сьогоднішніх змін обіймав посаду міністра транспорту.

Теми: КанадаМЗС


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