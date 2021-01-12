Трамп назвав другу спробу імпічменту "найбільшим в історії полюванням на відьом"

Чинний президент США Дональд Трамп назвав спробу демократів вдруге оголосити йому імпічмент "найбільшим полюванням на відьом в історії" та заявив, що це лише посилить напругу у суспільстві.

Як пише "Європейська правда" з посиланням на CNN, про це він сказав 12 січня у спілкуванні з пресою біля Білого дому.

"Що стосується імпічменту, це продовження найбільшого полювання на відьом в історії політики. Це смішно, це просто смішно. Цей імпічмент провокує величезну злість, і це жахливо, що вони це роблять… Це створює величезну небезпеку для нашої країни і величезну злість. Я не хочу насильства", - сказав він.

Трамп додав, що рішення соцмереж заблокувати його акаунти так само лише посилило обурення серед його прихильників.

Президент, водночас, ніяк не згадав про власну роль у подіях під Капітолієм.

У понеділок демократи офіційно представили свою резолюцію про імпічмент, звинувативши Трампа в "підбурюванні до повстання", і вони прагнуть зробити його першим президентом в історії, якому двічі був оголошений імпічмент.

Голосування за неї має відбутись у середу, 13 січня. Очікується, що резолюція буде прийнята, тому що демократи мають більшість в Палаті представників.

Єдина стаття про імпічмент, яка була представлена, вказує на неодноразові неправдиві твердження Трампа про те, що він виграв вибори, і на його виступ перед натовпом 6 січня до того, як учасники акції протесту почали штурмувати Капітолій.

Зазначимо, спроба імпічменту Трампа є радше символічною, тому що для завершення процедури відсторонення президента недостатньо часу - 20 січня відбудеться інавгурація Джо Байдена.

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