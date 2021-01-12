Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Трамп назвав другу спробу імпічменту "найбільшим в історії полюванням на відьом"

Вівторок, 12 січня 2021, 19:13

Чинний президент США Дональд Трамп назвав спробу демократів вдруге оголосити йому імпічмент "найбільшим полюванням на відьом в історії" та заявив, що це лише посилить напругу у суспільстві.

Як пише "Європейська правда" з посиланням на CNN, про це він сказав 12 січня у спілкуванні з пресою біля Білого дому.

"Що стосується імпічменту, це продовження найбільшого полювання на відьом в історії політики. Це смішно, це просто смішно. Цей імпічмент провокує величезну злість, і це жахливо, що вони це роблять… Це створює величезну небезпеку для нашої країни і величезну злість. Я не хочу насильства", - сказав він.

Трамп додав, що рішення соцмереж заблокувати його акаунти так само лише посилило обурення серед його прихильників.

Президент, водночас, ніяк не згадав про власну роль у подіях під Капітолієм.

У понеділок демократи офіційно представили свою резолюцію про імпічмент, звинувативши Трампа в "підбурюванні до повстання", і вони прагнуть зробити його першим президентом в історії, якому двічі був оголошений імпічмент.

Голосування за неї має відбутись у середу, 13 січня. Очікується, що резолюція буде прийнята, тому що демократи мають більшість в Палаті представників.

Єдина стаття про імпічмент, яка була представлена, вказує на неодноразові неправдиві твердження Трампа про те, що він виграв вибори, і на його виступ перед натовпом 6 січня до того, як учасники акції протесту почали штурмувати Капітолій.

Зазначимо, спроба імпічменту Трампа є радше символічною, тому що для завершення процедури відсторонення президента недостатньо часу - 20 січня відбудеться інавгурація Джо Байдена.

Читайте також: Підсудний Трамп: що чекає на президента США після відставки

"Українська правда" у Threads

Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

"Київстар" продовжує відновлювати мобільний інтернет, працюють 95% базових станцій - речниця

оновлено, фото, відеоДепутат підірвав гранати на сесії сільради: 26 поранених

На Таврійському напрямку - хвилі атак росіян, по 80 штурмів три дні поспіль – Тарнавський

У "ЄС" відхрестились від заяви Прокопіва щодо "бюджету війни" для Києва

інфографікаМайже ніхто в Україні не симпатизує Палестині у війні Ізраїлю і ХАМАС − КМІС

Світовий банк виділить Україні додаткові 1,3 мільярда доларів

Усі новини...
Останні новини
13:58
Підрив гранат на сесії депутатом розслідуватимуть як теракт
13:43
фото У Білорусі розпочали раптову перевірку чергових сил ВПС і ППО
13:40
Бізнес в Україні опитали про податкове законодавство: 8% оцінили позитивно
13:40
З жовтня на ГРВІ, грип та COVID-19 перехворіли понад 1,5 млн українців – МОЗ
13:36
ТОК-ШОУ УП: Історичне рішення ЄС. Турне Зеленського. Ракетний терор РФ. Відкриті декларації
13:31
Росія відновила експорт дизельного палива морем до 1 мільйона барелів на добу
13:26
У "Дії" почалося голосування за фіналіста Нацвідбору на Євробачення-2024
13:21
У Києві двох дітей не пустили до шкільного укриття під час тривоги через собаку
13:19
Росію позбавили членства в Дунайській комісії через удари по Нижньому Дунаю в Україні
13:10
Британія не покарала жодного порушника санкцій проти РФ - ЗМІ
Усі новини...
Реклама: