Усі розділи
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус

Палата представників США почала розгляд другого імпічменту Трампу

Середа, 13 січня 2021, 17:01

Палата представників США у середу вранці розпочала обговорення резолюції, щоб оголосити другий імпічмент чинному президенту Дональду Трампу після нападу на Капітолій минулого тижня. 

Як повідомляє "Європейська правда", засідання палати транслюється в ефірі американських телеканалів. 

Резолюція про імпічмент, за яку Палата представників проголосує сьогодні, звинувачує Трампа в "підбурюванні до повстання" за його роль в кривавому нападі на Капітолій 6 січня.

Очікується, що приблизно опівдні за Вашингтоном відбудуться два процедурних голосування. По обіді заплановані ще дві години дебатів, після чого має відбутись голосування за резолюцію про імпічмент, повідомляє Fox News. Для схвалення потрібна лише проста більшість.

Очікується, що резолюція буде прийнята, тому що демократи мають більшість в Палаті представників, і Трамп стане першим в історії президентом США, якому Палата представників оголосила імпічмент двічі.

Щонайменше п'ять республіканців заявили, що приєднаються до демократів з метою імпічменту Трампу вдруге

Навіть якщо Трампу оголосять імпічмент сьогодні, він залишиться на своєму посту і, ймовірно, завершить свій термін 20 січня, тому що для остаточного відсторонення потрібен ще вирок Сенату.

Демократи взялись розглядати резолюцію про імпічмент після того, як віцепрезидент Майк Пенс відхилив прохання застосувати 25-ту поправку до Конституції США щодо усунення Трампа.

Читайте також: Підсудний Трамп: що чекає на президента США після відставки

Теми: СШАТрампімпічмент


powered by lun.ua
Головне сьогодні

Палата представників США почала розгляд другого імпічменту Трампу

Ціну на газ перевели в ручне управління за ініціативою Зеленського

Ціну на газ для населення знизять на понад 30% - Шмигаль

Доза вакцини CoronaVac для українців буде коштувати близько 500 гривень

Навальний заявив, що повертається в Росію

відеоДеякі українські міста вночі засипало снігом 

Усі новини...
США
США вимагатимуть тести на COVID-19 від пасажирів усіх міжнародних рейсів
YouTube заблокував канал Трампа мінімум на тиждень
Імпічмент Трампу можуть підтримати кілька його соратників
Останні новини
17:56
Україна порушила справу проти заступника командувача чорноморського флоту РФ
17:41
Програміст із США забув пароль від гаманця з біткоїнами на 220 млн доларів
17:39
Єрмак прокоментував санкції США проти Дубінського і Ко: Зробимо все можливе
17:29
В МОЗі попереджають про морози і дають поради, як уникнути переохолодження
17:27
Уряд затвердив концепцію космічної програми до 2025 року
17:15
Повітря Києва стає все бруднішим через погоду
17:08
Тупицький каже, що після відпочинку його зустрічатиме "шоу з повісткою" в аеропорту
17:01
Палата представників США почала розгляд другого імпічменту Трампу
16:59
В Україні могли провести 3 стадію досліджень вакцини від Sinovac, але не вистачило коштів
16:49
Ціну на газ перевели в ручне управління за ініціативою Зеленського
Усі новини...
Підпишіться на наші повідомлення!