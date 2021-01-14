Палата представників США вдруге оголосила імпічмент Трампу

Палата представників США у середу 13 січня вдруге оголосила імпічмент чинному президенту США Дональду Трампу, звинувативши його у підбурюванні своїх прихильників до штурму Капітолію минулого тижня.

Про це повідомляє "Європейська правда".

UPD: Спікерка Палати представників Ненсі Пелосі поставила підпис під статтею про імпічмент президента Трампа, яку більшістю голосів ухвалила Палата представників.

Пряма мова: "Сьогодні шляхом двопартійного голосування Палата представників продемонструвала, що ніхто не стоїть поза законом, навіть президент США. І що Дональд Трамп є явною і реальною загрозою для нашої країни, та ми вкотре виконали свою присягу захищати й боронити Конституцію.

Із сумом та розбитим серцем - з огляду на те, що означає для нашої країни, коли президент підбурює до заколоту, - я підписую статтю про імпічмент", передає Укрінформ.

Деталі: Кількість голосів, зарахованих за імпічмент, достроково перевищила 218 голосів, достатніх для ухвалення рішення. Для ухвалення рішення було достатньо голосів конгресменів-демократів, однак імпічмент підтримали також 10 однопартійців Трампа, представників Республіканської партії.

Палата обговорювала одну статтю про імпічмент, яка офіційно звинуватила Трампа в підбурюванні до повстання.

"Ми знаємо, що президент Сполучених Штатів підбурював до цього повстання, до цього збройного повстання проти нашої країни. Він повинен піти. Він є явною і реальною небезпекою для нації, яку ми всі любимо", - заявила спікер Палати представників від Демократичної партії Ненсі Пелосі.

Дональд Трамп став першим президентом США, якому Палата представників оголосила імпічмент двічі. Щоб відсторонити Трампа від посади, потрібне рішення Сенату та більшість у дві третини голосів.

Вперше Палата представників проголосувала за імпічмент Трампа в грудні 2019 року, звинувативши його у зловживанні владою та перешкоджанні Конгресу через скандал із тиском на українську владу. Очолюваний республіканцями Сенат у лютому 2020 року виправдав Трампа і він зберіг посаду.

Демократи взялись розглядати резолюцію про імпічмент після того, як віцепрезидент Майк Пенс відхилив прохання застосувати 25-ту поправку до Конституції США щодо усунення Трампа.

Прихильники Дональда Трампа 6 січня прорвалися у Капітолій, що призвело до евакуації законодавців та 5 смертей, включаючи поліцейського.

Вважається, що спроба імпічменту Трампа є радше символічною, тому що для завершення процедури відсторонення президента недостатньо часу - 20 січня відбудеться інавгурація Джо Байдена.

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