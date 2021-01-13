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Палата представителей США во второй раз объявила импичмент Трампу

Среда, 13 января 2021, 22:28
Палата представителей США во второй раз объявила импичмент Трампу

Палата представителей США в среду 13 января во второй раз объявила импичмент действующему президенту США Дональду Трампу, обвинив его в подстрекательстве своих сторонников к штурму Капитолия на прошлой неделе.

Об этом сообщает "Европейская правда".

UPD: Спикерка Палаты представителей Нэнси Пелоси поставила подпись под статьей об импичменте президента Трампа, которую большинством голосов приняла Палата представителей.

Прямая речь: "Сегодня путем двухпартийного голосования Палата представителей продемонстрировала, что никто не стоит вне закона, даже президент США. И что Дональд Трамп является явной и реальной угрозой для нашей страны, и мы еще раз выполнили свою присягу защищать и отстаивать Конституцию.

С грустью и разбитым сердцем - ввиду того, что значит для нашей страны, когда президент подстрекает к мятежу, - я подписываю статью об импичменте", передает Укринформ.

Детали: Количество голосов, зачисленных за импичмент, досрочно превысил 218 голосов, достаточных для принятия решения. Для принятия решения хватило бы голосов конгрессменов-демократов, однако импичмент поддержали также не менее 10 однопартийцев Трампа, представителей Республиканской партии.

Палата обсуждала одну статью об импичменте, которая официально обвинила Трампа в подстрекательстве к восстанию.

"Мы знаем, что президент Соединенных Штатов подстрекал к этому восстанию, к этому вооруженному восстанию против нашей страны. Он должен уйти. Он является явной и реальной опасностью для нации, которую мы все любим", - заявила спикер Палаты представителей от Демократической партии Нэнси Пелоси .

Дональд Трамп стал первым президентом США, которому Палата представителей объявила импичмент дважды. Чтобы отстранить Трампа от должности, нужно решение Сената и большинство в две трети голосов.

Впервые Палата представителей проголосовала за импичмент Трампа в декабре 2019 года, обвинив его в злоупотреблении властью и препятствовании Конгрессу из-за скандала с давлением на украинскую власть. Возглавляемый республиканцами Сенат в феврале 2020 года оправдал Трампа и он сохранил должность.

Демократы взялись рассматривать резолюцию об импичменте после того, как вице-президент Майк Пенс отклонил просьбу применить 25-ю поправку к Конституции США по устранению Трампа.

Сторонники Дональда Трампа 6 января прорвались в Капитолий, что привело к эвакуации законодателей и 5 смертям, включая полицейского.

Считается, что попытка импичмента Трампа является скорее символической, так как для завершения процедуры отстранения президента недостаточно времени - 20 января состоится инаугурация Джо Байдена.

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Темы: ТрампимпичментСША
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