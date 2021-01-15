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Лідери демократів обох палат Конгресу схвалили план Байдена щодо підтримки економіки

П'ятниця, 15 січня 2021, 03:40
Лідери демократів обох палат Конгресу схвалили план Байдена щодо підтримки економіки

Спікерка Палати представників Ненсі Пелосі і лідер демократів у Сенаті Чак Шумер схвалили висунутий обраним президентом США Джо Байденом план підтримки економіки в умовах пандемії COVID-19.

Джерело: "Інтерфакс-Україна"

Деталі: У спільній заяві Пелосі і Шумеру йдеться, що Конгрес "буде працювати над тим, щоб перетворити бачення обраного президента Байдена в закон, який пройде обидві палати і буде підписаний".

Вони нагадали, що Байден після обрання "сказав американському народу, що" допомога вже в дорозі".

"За допомогою пакету заходів з порятунку COVID, оголошеного обраним президентом, він швидко рухається до того, щоб доставити цю допомогу і задовольнити потреби американського народу".

План Байдена щодо стимулювання економіки США в умовах пандемії COVID-19 передбачає виділення на ці цілі $1,9 трлн.

Він включає ряд заходів економічної допомоги населенню, зокрема, виплати американцям по $1,4 тисяч. На додаток до виплат в розмірі $600, які були схвалені Конгресом в грудні

Обраний президент також закликав підвищити мінімальну заробітну плату до $15 на годину, збільшити допомогу по безробіттю, а також прискорити здійснення програми вакцинації населення, виділивши на це $160 млрд.

"Українська правда" у Threads

Теми: БайденСШАкоронавірус
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