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У Боснії назвали умову, за якої віддадуть Україні подаровану Лаврову ікону

П'ятниця, 15 січня 2021, 09:20
У Боснії назвали умову, за якої віддадуть Україні подаровану Лаврову ікону

Голова президії Боснії і Герцеговини Мілорад Додік заявив, що віддасть скандальну ікону Україні, якщо Київ зможе довести, що шукав її раніше.

Про це повідомляє "Європейська правда" із посиланням на Radio Slobodna Evropa.

Додік сказав, що не отримав відповіді від України щодо того, чи шукали вони ікону, а також не було надано жодних даних, пов’язаних з нею.

"Якщо Україна доведе, що просила про ікону до того дня, коли я мав зустріч з міністром закордонних справ Росії Сергієм Лавровим, я прийму це і ми передамо її їм", - сказав Додік.

Додік згадав про ікону, говорячи про ситуацію в судовій системі Боснії, яку назвав "катастрофічною".

"Прикладом цього є ікона, у зв'язку з якою постійно ведуться розмови, хоча Україна її не шукає. Є заява Агенції з координації діяльності поліцейських органів БіГ, яка відповідає за співпрацю з Інтерполом, що Інтерпол не має інформації про пошук ікони", - сказав він.

Нагадаємо, Додік раніше заявляв, що поверне українську ікону, викрадену в Луганську, тим, від кого її отримав - але не Україні. 

Додік заявив, що історія про ікону була сфабрикована в Боснії і що Україна ніколи не порушувала питання про її зникнення. 

Раніше глава Асоціації ветеранів Армії Республіки Сербської заявив, що ікона була вивезена з окупованого Донбасу у 2018 році через Росію та Сербію

Читайте детальніше: Крадіжка для Лаврова: як ікона з окупованого Луганська підриває вплив Росії на Балканах.

"Українська правда" в Threads

Теми: ЛавровБосніяУкраїнаскандал
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