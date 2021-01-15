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Німецький регулятор продовжив дозвіл на побудову "Північного потоку-2"

П'ятниця, 15 січня 2021, 12:09

Федеральне морське та гідрографічне агентство Німеччини продовжило дозвіл на побудову газопроводу "Північний потік-2" у водах країни.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на заяву відомства.

Попереднє рішення регулятора не дозволяло виконувати роботи до кінця травня.

Однак скарги  - наприклад, з боку екологічних асоціацій - можуть призупинити роботи у винятковій економічній зоні Німеччини, однак це матиме тимчасовий ефект.

Таке схвалення стало необхідним, серед іншого, через те, що швейцарська компанія вилучила свої спеціальні кораблі після погроз США санкціями в кінці 2019 року.

Після виходу Швейцарії з "Північного потоку-2", проєкт повинен був перейти на тип корабля, який утримується або переміщується іншими судами. Дозвіл, який виданий зараз, застосовується до такого судна.

Таке судно, російська "Фортуна", вийшло з порту Вісмар у четвер і було в Балтійському морі біля Ростока в п'ятницю вранці, повідомляє корабельний радар shipfinder.com.

Як повідомлялося, компанія Nord Stream 2 AG планує завершити великі будівельні роботи на одній з двох гілок суперечливого російського газопроводу в першій половині 2021 року, незважаючи на санкції США.

Теми: ГазпромНімеччинагаз


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