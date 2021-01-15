Зеленський поговорив з Меркель про Донбас
Президент Володимир Зеленський заявив у п’ятницю, що в телефонній розмові з канцлеркою Німеччини Ангелою Меркель скоординувався щодо Донбасу.
Про це Зеленський написав у своєму Twitter, пише "Європейська правда".
"Продовжуємо координувати наші зусилля задля встановлення миру на Донбасі", - заявив глава держави.
Він додав, що "радий поспілкуватися з Ангелою Меркель" і побажав "міцного здоров’я кожному громадянину Німеччини в часи пандемії COVID-19".
"Німеччина завжди залишається для України надійним другом і партнером", - додав Зеленський.
Посол України в Німеччині Андрій Мельник повідомив у своєму Twitter, що це вже 14 за рахунком переговори лідерів двох держав. Він назвав це "черговим свідченням безпрецедентної інтенсивності українсько-німецького політичного діалогу на вищому рівні".
Нагадаємо, 12 січня у Берліні відбулися нормандські переговори на рівні радників, на яких Україну представляв керівник ОП Андрій Єрмак.
Новий раунд переговорів політичних радників лідерів країн нормандської четвірки відбудеться 22 січня.