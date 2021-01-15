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Pfizer гарантувала ЄС поставку всіх замовлених вакцин у першому кварталі

П'ятниця, 15 січня 2021, 19:11

Глава Європейської комісії заявила в п'ятницю, що отримала запевнення від компанії Pfizer про здійснення запланованих поставок вакцини від COVID-19 у першому кварталі 2021 року, незважаючи на поточні затримки.

Про це Урсула фон дер Ляєн заявила на пресконференції, повідомляє "Європейська правда". 

"Як і багато хто з вас, я отримала сьогодні звістку про те, що Pfizer оголосила про затримки. Я негайно зателефонувала генеральному директору Pfizer... Він запевнив мене, що всі гарантовані дози першого кварталу будуть доставлені в першому кварталі", - цитує слова фон дер Ляєн агентство Reuters.

15 січня стало відомо про наміри Pfizer найближчими тижнями скоротити заплановані обсяги поставок вакцини до Європи, що пояснили необхідністю збільшити свої виробничі потужності.

Шість країн-членів ЄС - усі з Північної Європи та Балтії - у спільному листі до Єврокомісії назвали затримку поставок вакцини від коронавірусу неприйнятною та наголосили, що це підриває довіру до кампанії вакцинації.

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