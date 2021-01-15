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МЗС Росії засудило осквернення пам'ятника загиблим червоноармійцям в Чехії

П'ятниця, 15 січня 2021, 22:36

В МЗС Росії назвали обурливим актом вандалізму підпал пам’ятника загиблим червоноармійцям в Остраві-Забржегу. 

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Czech Radio.

У п’ятницю прессекретар поліції Острави Ева Міхалікова повідомила про розслідування інциденту. 

"Невідомий зловмисник або зловмисники осквернили пам'ятник загиблим червоноармійцям в Остраві-Забржегу. Вони облили його пальним і підпалили… Ми можемо підтвердити, що поліція отримала повідомлення про пошкодження пам'ятника. В даний час ми аналізуємо всю доступну інформацію", - розповіла Міхалікова.

Вона закликала громадськість, яка могла б надати будь-яку інформацію для пояснення цього акта, зв'язатися з правоохоронцями.

Офіційний представник МЗС РФ Марія Захарова відреагувала на подію. Вона сказала,  що "Росія розраховує, що чеська влада вживатиме всіх заходів, щоб не допустити інцидентів, подібних тому, який стався в околицях чеської Острави". 

"Ми рішуче засуджуємо вчинені 5 січня в передмісті чеського міста Острава обурливі акти вандалізму щодо пам'ятника червоноармійцям, які звільняли цей регіон в квітні 1945-го. РФ розраховує на притягнення чеською владою винних до відповідальності", - сказала вона.

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