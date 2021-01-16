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Британія вимагатиме тест від усіх мандрівників з-за кордону

Субота, 16 січня 2021, 11:29
Британія вимагатиме тест від усіх мандрівників з-за кордону

З 18 січня Британія вимагатиме довідку про негативний тест на коронавірус від мандрівників з усіх країн світу, щоб "захистититися від ще невиявлених штамів" коронавірусу.

Як пише "Європейська правда" з посиланням на BBC, про це заявив прем’єр Британії Борис Джонсон. 

Усі "коридори" для мандрівників - тобто можливість приїхати з певних країн з кращою ситуацією без тесту - припинять діяти з 4 години ранку 18 січня. Потрапити на свій рейс можливо буде лише з негативним тестом на коронавірус. Після прибуття мандрівникам необхідно буде залишатися в ізоляції 10 днів, або на 5-й день здати тест і в разі негативного результату достроково завершити її. 

Про такі зміни для мандрівників з України посольство Британії попередило кілька днів тому. 

За словами Джонсона, такі вимоги діятимуть щонайменше до 15 лютого.

"Саме тому, що ми сподіваємося на вакцину, і через ризик, який становлять (для її ефективності) нові штами з-за моря, ми повинні вдатися до додаткових кроків, щоб не впустити ці штами в країну", - наголосив Джонсон.

Він додав, що до середини лютого має завершитися вакцинація найбільш вразливих груп, і тоді можна буде подумати про те, щоб послабити деякі обмеження. 

Перед тим Британія заборонила мандрівки з Південної Америки та Португалії через новий "бразильський" штам. 

За останню добу у Британії від коронавірусу померли 1280 осіб, що є одним з найбільших показників за час епідемії. Загальна кількість померлих у Британії досягла 87 291. 

Кількість підтверджених заражень за добу зросла на 55 761, тоді як напередодні добовий приріст становив 48 682.

Нагадаємо, в Англії діє жорсткий локдаун. Людям дозволено виходити з дому лише з найважливіших причин, як за продуктами, для спортивних вправ або на роботу, якщо їхній тип зайнятості не дозволяє працювати дистанційно. 

Схожі обмеження з певними місцевими відмінностями діють також у Шотландії, Уельсі та Північній Ірландії.

"Українська правда" в Threads

Теми: Велика Британіякоронавірус
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