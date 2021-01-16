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Керівників Нацагентства з акредитації спіймали на хабарі

Субота, 16 січня 2021, 14:30

ДБР під час одержання неправомірної вигоди затримало першого заступника та радника директора Національного агентства з акредитації України.

Джерело: Державне бюро розслідувань

Дослівно: "Оперативними працівниками ДБР встановлено, що керівною ланкою Національного агентства з акредитації України запроваджено корупційний механізм в сфері надання дозвільної документації.

В ході досудового розслідування задокументовано факт вимагання першим заступником директора Нацагентства неправомірної вигоди у сумі 2500 доларів США від представника комерційної структури в сфері транспортних перевезень.

Для одержання неправомірної вигоди керівник залучив у якості посередника радника директора Нацагенства".

 

Деталі: 15 січня посадовців затримано під час видачі дозвільної документації та одержання неправомірної вигоди за неї.

​16 січня обом фігурантам слідчим ТУ ДБР у м. Києві повідомлено про підозру у вчиненні злочину з попередньою правовою кваліфікацією ч. 3 ст. 368 ККУ та вирішується питання щодо обрання міри запобіжного заходу.

Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 5 до 10 років.

Викриття протиправної діяльності здійснювалось за оперативного супроводу Головного оперативного управління ДБР під процесуальним керівництвом Київської міської прокуратури.

Українська правда
Теми: ДБРкорупціяхабар


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