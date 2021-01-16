Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Covid: у Норвегії після вакцинації померли три десятки літніх людей

Субота, 16 січня 2021, 21:59
Covid: у Норвегії після вакцинації померли три десятки літніх людей

У Норвегії зареєстрували 29 смертей серед людей віком старше 75 років, яким раніше зробили першу вакцину проти коронавірусу. Це складає 0,07% від усіх вакцинованих. Влада розслідує вказані випадки смерті.

Джерело: Bloomberg

Деталі: Норвезьке агентство з лікарських засобів на запит Bloomberg відповіло, що до п'ятниці, 15 січня, Pfizer/BioNTech була єдиною вакциною, яка доступна в Норвегії. Таким чином усі випадки смерті пов'язані зі щепленням саме цим препаратом.

Агентство також зазначило, що у відомстві обізнані про аналогічні випадки, зафіксовані в інших країнах, але поки не мають повної й детальної інформації про них.

У Норвегії вивчені вже 13 смертей, і Агентство інформоване про ще 16 смертей, деталі яких наразі вивчаються. При цьому усі повідомлення про смерть стосуються "людей похилого віку з серйозними основними розладами".

Дослівно: "Більшість людей відчували очікувані побічні ефекти вакцини, такі як нудота і блювота, лихоманка, місцеві реакції в місці ін'єкції та погіршення стану".

Наслідки: З огляду на ці 29 смертей серед літніх людей у Норвегії припускають, що вакцинація проти Covid-19 може нести забагато ризиків для найстарших людей або для важкохворих пацієнтів.

Норвезький інститут громадського здоров'я дійшов висновку, що для людей з супутніми захворюваннями навіть відносно легкі побічні ефекти вакцини можуть мати серйозні негативні наслідки.

Видання також зазначає, що Pfizer та BioNTech співпрацюють з норвезьким регулятором з метою розслідування випадків смерті після щеплень.

До вакцинації Норвезьке агентство з лікарських засобів повідомляло, що при щепленні найстарших та дуже хворих людей очікується, що летальні випадки можливі, проте не обов'язково відстежуватиметься причинно-наслідковий зв'язок між вакцинацією та смертю.

Дослівно Норвезьке агентство з лікарських засобів: "Цілком можливо, що відомі побічні ефекти вакцин могли бути фактором, що провокує серйозній перебіг хвороби або летальні наслідки".

"Українська правда" в Threads

Теми: вакцинаціякоронавірусНорвегія
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

"Київстар" продовжує відновлювати мобільний інтернет, працюють 95% базових станцій - речниця

оновлено, фото, відеоДепутат підірвав гранати на сесії сільради: 26 поранених

На Таврійському напрямку - хвилі атак росіян, по 80 штурмів три дні поспіль – Тарнавський

У "ЄС" відхрестились від заяви Прокопіва щодо "бюджету війни" для Києва

інфографікаМайже ніхто в Україні не симпатизує Палестині у війні Ізраїлю і ХАМАС − КМІС

Світовий банк виділить Україні додаткові 1,3 мільярда доларів

Усі новини...
вакцинація
Чи потрібно ізолювати вакциновану дитину після контакту з хворим на вітрянку – пояснює МОЗ
ЄС і Pfizer переглянули багаторічний контракт на поставку вакцини, від якої відмовляються країни
ВООЗ змінила рекомендації щодо вакцинації проти COVID-19
Останні новини
14:22
Яке порно дивилися українці у 2023-му: звіт від Pornhub
14:06
У Росії вп'яте за півроку підвищили облікову ставку
13:58
Підрив гранат на сесії депутатом розслідуватимуть як теракт
13:43
фото У Білорусі розпочали раптову перевірку чергових сил ВПС і ППО
13:40
Бізнес в Україні опитали про податкове законодавство: 8% оцінили позитивно
13:40
З жовтня на ГРВІ, грип та COVID-19 перехворіли понад 1,5 млн українців – МОЗ
13:36
ТОК-ШОУ УП: Історичне рішення ЄС. Турне Зеленського. Ракетний терор РФ. Відкриті декларації
13:31
Росія відновила експорт дизельного палива морем до 1 мільйона барелів на добу
13:26
У "Дії" почалося голосування за фіналіста Нацвідбору на Євробачення-2024
13:21
У Києві двох дітей не пустили до шкільного укриття під час тривоги через собаку
Усі новини...
Реклама: