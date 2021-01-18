49 арештів включно з мером: в Італії провели чергову операцію проти мафії

Поліція Італії здійснила 49 арештів у рамках мафіозного клану "Ндрангета", осередком якого вважається південний регіон Калабрія.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє ANSA.

Арешти здійснили у понеділок 18 січня у десятку італійських міст. Затриманих осіб вважають причетними до низки злочинів, зокрема, наркоторгівлі, незаконного володіння зброєю, вимаганні, замахах на вбивство та навіть підкупі виборців.

Серед заарештованих виявився і мер Розарно, міста у Калабрії, Джузеппе Іда - його помістили під домашній арешт. Підозрюють, що він міг бути обраний у 2016 році за підтримки місцевого клану "Пізано".

Під домашній арешт помістили і ще одного посадовця з Розарно, Доменіко Скріву.

Нагадаємо, тиждень тому у Калабрії почався найбільший за останні 30 років судовий процес над мафією. На лаві підсудних опинилися понад 350 членів "Ндрангети", їм висувають загалом понад 400 звинувачень.

Вважається, що "Ндрангета", найвпливовіший мафіозний клан в країні, контролює значну частку торгівлі кокаїном у Європі.

Ще одним з провідних мафіозних кланів є "Каморра", зосереджений у регіоні Кампанія.