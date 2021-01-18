У Франції 700 тисяч людей вже тиждень без телебачення через підпал вежі зв’язку

У Франції 700 тисяч людей у районах поблизу Ліможа вже тиждень залишаються без телебачення і радіо після підпалу вежі зв’язку, найімовірніше, противниками технології 5G.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє France Bleu.

Настільки тривалий перебій з послугами стався вперше за багато років.

У мерії муніципалітету Ле Карс, де розташовувалася вежа TDF, скаржаться, що отримують з цього приводу по 50-60 дзвінків щодня, хоча фактично не можуть вплинути на ситуацію.

"Телебачення й радіо зараз (в умовах епідемії) єдиний спосіб якось відволіктися, підтримувати зв’язок із суспільством. Я знаю людей, які через це (відсутність доступу до послуг) почуваються зовсім розбитими", - розовів мер Стефан Делотрет.

Втім, це вже суттєве зрушення, порівняно з ситуацією одразу після пожежі - тоді без зв’язку залишилися майже 1,5 млн осіб.

За оцінками телерадіооператора TDF, телебачення знову стане доступним до кінця цього тижня, але радіо, ймовірно - ще пізніше.

Нагадаємо, вежу зв’язку підпалили увечері 11 січня. Постраждало обладнання компанії TDF та оператора зв’язку Orange. Поліція одразу припустила підпал.

Наступного дня одне з місцевих видань отримало на електронну пошту листа від імені противників технології зв’язку 5G, які взяли на себе відповідальність за підпал. Насправді вежа ще не використовувалася для цієї технології.

Це вже не перший подібний випадок у Франції - з весни 2020 року в країні сталося кілька десятків підпалів веж 5G, вмотивованих теоріями змови довкола цієї технології зв’язку.

У жовтні 2020 року більше половини країн-членів ЄС закликали Єврокомісію розробити стратегію боротьби з дезінформацією щодо технології зв’язку 5G, щоб зупинити постійні акти вандалізму щодо нових веж.