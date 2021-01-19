У США пояснили, як Трамп може віддати Байдену контроль над "ядерною валізою"

Хоча Дональд Трамп стане першим чинним президентом з 1869 року, що не буде присутнім на інавгурації свого наступника, це не ставить під питання продецуду передачі "ядерної валізи" - один з важливих моментів переходу влади до нового президента.

Як повідомляє "Європейська правда", про це пише CNN, цитуючи Стефена Шварца, експерта неурядової організації Bulletin of the Atomic Scientists.

Традиційно валіза із обладнанням, яке президент США потенційно повинен використати для підтвердження наказу про ядерний удар, завжди перебуває поруч з ним і зазвичай передається від військового-помічника, який завжди супроводжує президента, іншому помічникові - коли наступний президент складає присягу.

Проте цього разу процедура відбудеться інакше, оскільки Трамп збирається поїхати з Вашингтона до рідної Флориди ще до церемонії інавгурації Байдена.

За словами Шварца, існує щонайменш три-чотири таких "ядерних валізи" (відомі як 'nuclear footballs'): одна завжди перебуває поруч з президентом, ще одна - з віцепрезидентом, і щонайменш одна зарезервована для "визначеного наступника, що вижив" на випадок надзвичайних ситуацій. На додачу до "ядерної валізи", у президента є спеціальна пластикова картка (відома як "бісквіт") з кодами, які використовуються для ідентифікації президента.

"20 січня додаткові "валізи" будуть десь поза межами міста з тими, хто за них відповідає, і (у Вашингтоні - ред.) залишиться лише валіза віцепрезидента Майка Пенса - якщо тільки військовий відділ Білого дому ще не підготував додаткової копії для Байдена", - розповів Шварц у коментарі CNN.

Згідно із законодавством, Трамп зберігатиме контроль над ядерним арсеналом країни до останньої хвилини свого терміну - 11:59:59 дня інавгурації. Тож найбільш імовірно, що "ядерна валіза" президента Трампа поїде разом з ним до Флориди у руках умовноваженого помічника.

"Якщо помічник супроводжуватиме Трампа до Флориди, він або вона покине Трампа опівдні разом із валізою і повернеться до Вашингтона", - розповів Шварц.

З цієї ж миті будуть автоматично деактивовані коди, "зашиті" у пластикову картку президента Трампа, а коди Байдена, навпаки, активуються.

"Найпростіший спосіб розуміти це - що існує чіткий перехідний момент, до якого "бісквіт" дійсний, це опівдні у середу (20 січня). "Бісквіт" Байдена ще не буде дійсним об 11:59 ранку, а Трампів - вже не буде дійсним о 12:01", - коментує експерт з ядерної політики Вайпін Наранг, професор Масачусетського технологічного університету.

Військові експерти зазначають, що хоча президент - єдина посадова особа, яка може прийняти рішення про ядерний удар, він не може завдати удар самостійно, а прописаний протокол містить запобіжники від незаконних наказів. Щоб вони вважалися законними, в удару має бути легітимна ціль, чітка військова мета і застосована сила має бути пропорційною.