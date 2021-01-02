Франція схвалила заявку Стенлі Джонсона на отримання громадянства – Bloomberg
Уряд Франції надав батькові чинного прем'єр-міністра Великобританії Стенлі Джонсону громадянство. Він попросив його після виходу UK з Європейського Союзу.
Джерело: Bloomberg. Голос Америки
Дослівно видання Bloomberg: "Французький уряд у п’ятницю пролив сприятливе світло на заяву батька прем'єр-міністра Великобританії взяти французьке громадянство".
Деталі: Джонсон-старший у минулому представляв у парламенті Консервативну партію.
Під час референдуму щодо про вихід із ЄС батько очільника британського уряду голосував проти.
На його думку, французьке громадянство дозволить йому зберігати зв’язки із Європою.
Пряма мова: "Для мене не питання,чи я француз. Якщо я правильно розумію, я француз! Моя мати народилася у Франції, її мати була француженкою, як і її дідусь".
Водночас Борис Джонсон відомий тим, що підтримував жорсткий сценарій розриву відносин Сполученого Королівства із Євросоюзом.
Знати більше: Brexit на Різдво: як Британія та ЄС домовилися уникнути "жорсткого" розлучення.
Нагадаємо:
- Глави керівних органів ЄС 30 грудня підписали угоду про торгівлю та співробітництво з Британією після виходу королівства зі складу Євросоюзу.
- Британія уклала торгову угоду з Європейським Союзом про подальші торгові відносини після Brexit 24 грудня, всього за сім днів до того, як вона вийде з одного з найбільших торгових блоків світу.
- Пізня домовленість щодо угоди означає, що парламентська ратифікація до кінця року неможлива, і тому йдеться про "тимчасове застосування" угоди з 1 січня.