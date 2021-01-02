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Франція схвалила заявку Стенлі Джонсона на отримання громадянства – Bloomberg

Субота, 2 січня 2021, 06:45

Уряд Франції надав батькові чинного прем'єр-міністра Великобританії Стенлі Джонсону громадянство. Він попросив його після виходу UK з Європейського Союзу.

Джерело: Bloomberg. Голос Америки

Дослівно видання Bloomberg: "Французький уряд у п’ятницю пролив сприятливе світло на заяву батька прем'єр-міністра Великобританії взяти французьке громадянство".

Деталі: Джонсон-старший у минулому представляв у парламенті Консервативну партію. 

Під час референдуму щодо про вихід із ЄС батько очільника британського уряду голосував проти.

На його думку, французьке громадянство дозволить йому зберігати зв’язки із Європою.

Пряма мова: "Для мене не питання,чи я француз. Якщо я правильно розумію, я француз! Моя мати народилася у Франції, її мати була француженкою, як і її дідусь".

Водночас Борис Джонсон  відомий тим, що підтримував жорсткий сценарій розриву відносин Сполученого Королівства із Євросоюзом. 

Знати більше: Brexit на Різдво: як Британія та ЄС домовилися уникнути "жорсткого" розлучення

Нагадаємо: 

  • Глави керівних органів ЄС 30 грудня підписали угоду про торгівлю та співробітництво з Британією після виходу королівства зі складу Євросоюзу.
  • Британія уклала торгову угоду з Європейським Союзом про подальші торгові відносини після Brexit 24 грудня, всього за сім днів до того, як вона вийде з одного з найбільших торгових блоків світу.
  • Пізня домовленість щодо угоди означає, що парламентська ратифікація до кінця року неможлива, і тому йдеться про "тимчасове застосування" угоди з 1 січня.

Теми: Велика БританіяBrexit


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