Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Франція схвалила заявку Стенлі Джонсона на отримання громадянства – Bloomberg

Субота, 2 січня 2021, 05:45

Уряд Франції надав батькові чинного прем'єр-міністра Великобританії Стенлі Джонсону громадянство. Він попросив його після виходу UK з Європейського Союзу.

Джерело: Bloomberg. Голос Америки

Дослівно видання Bloomberg: "Французький уряд у п’ятницю пролив сприятливе світло на заяву батька прем'єр-міністра Великобританії взяти французьке громадянство".

Деталі: Джонсон-старший у минулому представляв у парламенті Консервативну партію. 

Під час референдуму щодо про вихід із ЄС батько очільника британського уряду голосував проти.

На його думку, французьке громадянство дозволить йому зберігати зв’язки із Європою.

Пряма мова: "Для мене не питання,чи я француз. Якщо я правильно розумію, я француз! Моя мати народилася у Франції, її мати була француженкою, як і її дідусь".

Водночас Борис Джонсон  відомий тим, що підтримував жорсткий сценарій розриву відносин Сполученого Королівства із Євросоюзом. 

Знати більше: Brexit на Різдво: як Британія та ЄС домовилися уникнути "жорсткого" розлучення

Нагадаємо: 

  • Глави керівних органів ЄС 30 грудня підписали угоду про торгівлю та співробітництво з Британією після виходу королівства зі складу Євросоюзу.
  • Британія уклала торгову угоду з Європейським Союзом про подальші торгові відносини після Brexit 24 грудня, всього за сім днів до того, як вона вийде з одного з найбільших торгових блоків світу.
  • Пізня домовленість щодо угоди означає, що парламентська ратифікація до кінця року неможлива, і тому йдеться про "тимчасове застосування" угоди з 1 січня.

"Українська правда" у Threads

Теми: Велика БританіяBrexit
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

"Київстар" продовжує відновлювати мобільний інтернет, працюють 95% базових станцій - речниця

оновлено, фото, відеоДепутат підірвав гранати на сесії сільради: 26 поранених

На Таврійському напрямку - хвилі атак росіян, по 80 штурмів три дні поспіль – Тарнавський

У "ЄС" відхрестились від заяви Прокопіва щодо "бюджету війни" для Києва

інфографікаМайже ніхто в Україні не симпатизує Палестині у війні Ізраїлю і ХАМАС − КМІС

Світовий банк виділить Україні додаткові 1,3 мільярда доларів

Усі новини...
Велика Британія
Глава МЗС Британії застеріг Росію від провокацій на ЗАЕС
Розвідка Британії пояснила, для чого Росії окремий підрозділ Чорноморського флоту на Азові
Британія накладатиме санкції на Іран за військову допомогу Росії
Останні новини
14:35
NYT: США закликали Ізраїль до кінця року зменшити масштаби операції у Газі
14:22
Яке порно дивилися українці у 2023-му: звіт від Pornhub
14:06
У Росії вп'яте за півроку підвищили облікову ставку
13:58
Підрив гранат на сесії депутатом розслідуватимуть як теракт
13:43
фото У Білорусі розпочали раптову перевірку чергових сил ВПС і ППО
13:40
Бізнес в Україні опитали про податкове законодавство: 8% оцінили позитивно
13:40
З жовтня на ГРВІ, грип та COVID-19 перехворіли понад 1,5 млн українців – МОЗ
13:36
ТОК-ШОУ УП: Історичне рішення ЄС. Турне Зеленського. Ракетний терор РФ. Відкриті декларації
13:31
Росія відновила експорт дизельного палива морем до 1 мільйона барелів на добу
13:26
У "Дії" почалося голосування за фіналіста Нацвідбору на Євробачення-2024
Усі новини...
Реклама: