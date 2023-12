Керівництво ЄС підписало угоду про відносини з Британією після Brexit

Глави керівних органів ЄС у середу вранці підписали угоду про торгівлю та співробітництво з Британією після виходу королівства зі складу Євросоюзу.

Про це пише "Європейська правда" з посиланням на повідомленням пресслужби Ради ЄС.

"Сьогодні вранці від імені Європейського Союзу президент Європейської ради та президент Європейської комісії підписали угоду про торгівлю та співробітництво між ЄС і Великою Британією", - сказано у повідомленні.

Signing the 🇪🇺🇬🇧 trade & cooperation agreement on behalf of the #EU with president @vonderleyen



It will now be transferred to the #UK to be signed by PM @BorisJohnson



New chapter, new relationship. pic.twitter.com/eA9kuaYz5t