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На Новий рік патрульні зловили 267 п'яних водіїв

Субота, 2 січня 2021, 12:14
На Новий рік патрульні зловили 267 п'яних водіїв

У перший день нового року патрульні в Україні склали 267 адмінпротоколів на водіїв за керування з ознаками сп‘яніння.

Джерело: Патрульна поліція

Дослівно: "1 січня на вулиці населених пунктів виїхали 1577 екіпажів патрульної поліції.

Від наших громадян спецлінії 102 надійшло 7294 виклики.

Патрульні склали 267 адмінматеріалів на водіїв за керування з ознаками сп‘яніння".

Довідка: Як повідомлялося в липні 2020 року на сайті МВС, за 2019 рік поліцейські оформили й направили до суду 115 тисяч протоколів про керування транспортом у стані сп’яніння, тобто в середньому 315 протоколів на день.

А за перші 6 місяців 2020 року було оформлено 67 692 протоколів, тобто близько 370 на день.

Передісторія:

  • 13 липня Верховна Рада підтримала у першому читанні законопроєкт президента Володимира Зеленського про посилення відповідальності водіїв за водіння в нетверезому стані та перевищення швидкості.
  • Новий законопроєкт не підвищує штрафи за п’яне водіння, але додатково пропонує карати порушників адміністративним арештом на 10-15 діб, а також позбавленням права керування на строк від 3 до 10 років. Таке покарання водій може отримати, якщо вчинить порушення повторно протягом року.
  • Разом з тим у Верховній Раді зареєстрували законопроєкт, яким хочуть повернути кримінальну відповідальність за керування транспортним засобом в стані сп’яніння.

Українська правда

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Теми: автосвяткуванняполіція
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