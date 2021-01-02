На Новий рік патрульні зловили 267 п'яних водіїв

У перший день нового року патрульні в Україні склали 267 адмінпротоколів на водіїв за керування з ознаками сп‘яніння.

Джерело: Патрульна поліція

Дослівно: "1 січня на вулиці населених пунктів виїхали 1577 екіпажів патрульної поліції.

Від наших громадян спецлінії 102 надійшло 7294 виклики.

Патрульні склали 267 адмінматеріалів на водіїв за керування з ознаками сп‘яніння".

Довідка: Як повідомлялося в липні 2020 року на сайті МВС, за 2019 рік поліцейські оформили й направили до суду 115 тисяч протоколів про керування транспортом у стані сп’яніння, тобто в середньому 315 протоколів на день.

А за перші 6 місяців 2020 року було оформлено 67 692 протоколів, тобто близько 370 на день.

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