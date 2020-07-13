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Рада зробила крок до жорсткіших покарань за п’яне водіння і перевищення швидкості

Понеділок, 13 липня 2020, 17:13

Верховна Рада підтримала у першому читанні законопроєкт 2695 про посилення відповідальності водіїв за водіння в нетверезому стані та перевищення швидкості.

Джерело: ініційоване президентом Володимиром Зеленським позачергове засідання парламенту у понеділок

Деталі: Рішення підтримали 282 народні депутати.

Пояснюючи причини своєї законодавчої ініціативи, автори наголосили, що на сьогодні масштаби дорожньо-транспортного травматизму в Україні значно випереджають аналогічні показники більшості держав світу.

За їхніми словами, проєктом пропонується посилити відповідальність за порушення правил дорожнього руху, керування транспортними засобами, річковими, морськими або маломірними судами в стані алкогольного, наркотичного чи іншого сп’яніння.

Зокрема, проєкт скасовує норми, що передбачають накладення штрафних балів, а також законодавчо закріплює можливість використання поліцейським технічних засобів відеозапису.

Новий законопроєкт не підвищує штрафи за п’яне водіння, вони лишаються у розмірі до 1200 неоподатковуваних мінімумів, але він додатково пропонує карати порушників адміністративним арештом на 10-15 діб, а також позбавленням права керування на строк від 3 до 10 років. Таке покарання водій може отримати, якщо вчинить порушення повторно протягом року.

За перевищення швидкості більш як на 50 км/год законопроєктом пропонується збільшити штраф з 30 до 200 неоподатковуваних мінімумів.

Депутати розкритикували законопроєкт. По-перше, було зауважено, що документ застарілий, адже був внесений ще в грудні 2019 року.

Нардеп від "Голосу" Олександра Устінова зауважила, що законопроєкт не вводить кримінальну відповідальність за пияцтво за кермом і навіть не підвищує штраф, проте він повертає поліції можливість зупиняти водіїв без причини і "ховатися в кущах".

На критику відповів заступник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко. Він підкреслив, що законопроєкт, окрім іншого, передбачає підвищення штрафу за водіння без водійського посвідчення з 510 до 10 200 гривень. Крім того, за його словами, новий закон змусить відповідальних за п’яне ДТП з людськими жертвами відсидіти не 5, як зараз, а мінімум 8 років.

Що було раніше: Спікер Верховної Ради Дмитро Разумков підписав розпорядження про скликання за вимогою президента другого позачергового пленарного засідання парламенту 13 липня для розгляду проєкту закону № 2695 щодо посилення відповідальності за окремі правопорушення у сфері безпеки дорожнього руху.

13 липня президент Володимир Зеленського прокоментував ДТП на Столичному шосе поблизу Києва, де нетверезий водій вилетів на зустрічну смугу, у результаті чого загинуло двоє дорослих і двоє дітей, і закликав посилити покарання для п'яних водіїв.

Євген Кізілов, УП
Теми: Верховна РадаавтоштрафиДТП


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