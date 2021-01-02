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Мутований штам коронавірусу набагато заразніший – британські вчені

Субота, 2 січня 2021, 16:26
Мутований штам коронавірусу набагато заразніший – британські вчені

Науковці з лондонського Імперського коледжу провели дослідження нового штаму Covid-19, що вперше був виявлений у Великій Британії. Мутований коронавірус виявився набагато більш заразним.

Джерело: BBC News

Деталі: Вчені дійшли висновку, кількість заражень новим варіантом Covid-19 збільшилася втричі у листопаді, в той час як захворюваність початковою версією вірусу зменшилася на третину.

Професор Аксель Ганді сказав, що різниця між типами вірусів досить велика: "Існує величезна різниця в тому, наскільки легко поширюється (мутований - УП) варіант вірусу. Це найсерйозніша зміна вірусу з моменту початку епідемії".

Ганді стверджує, що новий штам є суттєво заразнішим, оскільки він збільшує так зване число R — показник контагіозності (заразності) вірусу на 0,4−0,7 одиниці.

Пряма мова професора Оксфордського університету Джима Найсміта: "Дані Імперського коледжу демонструють найглибший на даний момент аналіз та вказують на те, що заходи, яких ми вживали до цього часу (для стримання поширення Covid-19 - УП), не допоможуть знизити число R (заразність - УП) до значення менше одиниці".

Висновок вчених: Науковці вважають, що результати дослідження свідчать про те, що найближчим часом знадобляться більш жорсткі карантинні обмеження, аби запобігти подальшому розгортанню епідемії.

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Нагадаємо:

  • 20 грудня прем’єр Британії Борис Джонсон повідомив, що у країні виявили новий штам коронавірусу, який може бути на 70% більш заразним.
  • Різні країни світу відмінили рейси з Британії через ризик розповсюдження нового штаму вірусу. 

"Українська правда" у Threads

Теми: коронавірусепідеміяВелика Британія
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