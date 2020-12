Джонсон повідомив про мутацію вірусу: на 70% заразніше

Прем’єр Британії Борис Джонсон повідомив, що у країні виявили новий штам коронавірусу, який може бути на 70% більш заразним.

Джерело: Twitter Джонсона та ВООЗ

Деталі: За словами Джонсона, новий штам вірусу може бути на 70% заразнішим.

Водночас він повідомив, що поки немає жодних даних про те, що нова мутація вірусу викликає важчий перебіг захворювання чи відрізняється вищою смертністю.

Джонсон додав, що, враховуючи ранні дані про цей новий варіант вірусу та потенційний ризик, який він представляє, британці не зможуть відсвяткувати Різдво, як планували.

Пряма мова: "Ми жертвуємо своїм шансом побачити коханих цього Різдва, тож маємо більше шансів захистити їхнє життя, щоб ми могли бачити їх на майбутніх Різдвяних святах".

We are sacrificing our chance to see loved ones this Christmas, so we have a better chance of protecting their lives so we can see them at future Christmases. (3/3)