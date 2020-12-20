Джонсон повідомив про мутацію вірусу: на 70% заразніше

Прем’єр Британії Борис Джонсон повідомив, що у країні виявили новий штам коронавірусу, який може бути на 70% більш заразним.

Джерело: Twitter Джонсона та ВООЗ

Деталі: За словами Джонсона, новий штам вірусу може бути на 70% заразнішим.

Водночас він повідомив, що поки немає жодних даних про те, що нова мутація вірусу викликає важчий перебіг захворювання чи відрізняється вищою смертністю.

Джонсон додав, що, враховуючи ранні дані про цей новий варіант вірусу та потенційний ризик, який він представляє, британці не зможуть відсвяткувати Різдво, як планували.

WATCH LIVE: An update on coronavirus (19 December 2020) https://t.co/zqVXIkifSd — Boris Johnson (@BorisJohnson) December 19, 2020

Пряма мова: "Ми жертвуємо своїм шансом побачити коханих цього Різдва, тож маємо більше шансів захистити їхнє життя, щоб ми могли бачити їх на майбутніх Різдвяних святах".

We are sacrificing our chance to see loved ones this Christmas, so we have a better chance of protecting their lives so we can see them at future Christmases. (3/3) — Boris Johnson (@BorisJohnson) December 19, 2020

На інформацію про новий штам вірусу уже відреагували у ВООЗ. Там зазначили, що контактують із владою Британії і будуть ділитися інформацією про вірус по мірі її надходження.

We’re in close contact with UK 🇬🇧 officials on the new #COVID19 virus variant. They’ll continue to share info & results of their analysis & ongoing studies. We’ll update Member States & public as we learn more about the characteristics of this virus variant & any implications. — World Health Organization (WHO) (@WHO) December 19, 2020

Через поширення нового штаму коронавірусу Нідерланди з 20 грудня ввели заборону на пасажирські авіаперевезення з Великої Британії.