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Джонсон повідомив про мутацію вірусу: на 70% заразніше

Неділя, 20 грудня 2020, 09:19

Прем’єр Британії Борис Джонсон повідомив, що у країні виявили новий штам коронавірусу, який може бути на 70% більш заразним. 

Джерело: Twitter Джонсона та ВООЗ

Деталі: За словами Джонсона, новий штам вірусу може бути на 70% заразнішим.

Водночас він повідомив, що поки немає жодних даних про те, що нова мутація вірусу викликає важчий перебіг захворювання чи відрізняється вищою смертністю.

Джонсон додав, що, враховуючи ранні дані про цей новий варіант вірусу та потенційний ризик, який він представляє, британці не зможуть відсвяткувати Різдво, як планували.

Пряма мова: "Ми жертвуємо своїм шансом побачити коханих цього Різдва, тож маємо більше шансів захистити їхнє життя, щоб ми могли бачити їх на майбутніх Різдвяних святах".

На інформацію про новий штам вірусу уже відреагували у ВООЗ. Там зазначили, що контактують із владою Британії і будуть ділитися інформацією про вірус по мірі її надходження.

Через поширення нового штаму коронавірусу Нідерланди з 20 грудня ввели заборону на пасажирські авіаперевезення з Великої Британії.

Українська правда
Теми: коронавірусCovid-2019Велика Британія


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