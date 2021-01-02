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У суботу на Донбасі було тихо – штаб ООС

Субота, 2 січня 2021, 18:48

Протягом поточної доби, 2 січня, на Донбасі уздовж всієї лінії розмежування порушень режиму припинення вогню не зафіксовано.

Джерело: вечірнє зведення штабу операції Об’єднаних сил

Деталі: За даними українських військових, станом на 17:00 на Донбасі збройні формування РФ вогонь не відкривали.

При цьому у суботу українським саперам вдалося розмінували майже 2 гектари території та передати на знищення 4 вибухонебезпечних предмети.

Дослівно: "Обстановка в районі проведення операції Об’єднаних сил і надалі контрольована українськими воїнами".

Українська правда
Теми: війнаДонбасООС


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