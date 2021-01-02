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У Фінляндії зафіксували першу побічну реакцію на вакцину від коронавірусу

Субота, 2 січня 2021, 21:02
У Фінляндії зафіксували першу побічну реакцію на вакцину від коронавірусу

До Агентства з безпеки та розвитку в галузі фармацевтики Fimea (Фінляндія) надійшла перша заявка про побічну реакцію на вакцину від коронавірусу.

Джерело: Інтерфакс-Україна з посиланням на портал телерадіомовлення Фінляндії Yle

Деталі: Головний лікар Fimea Майя Кауконен повідомила в суботу, що заява отримана, але її зміст не розголошується з метою збереження конфіденційності.

Пряма мова: "Коли ми отримаємо щонайменше п'ять повідомлень, то розповімо, якого роду побічні ефекти вказувалися".

Нагадаємо:

  • У Фінляндії вакцинація препаратом від Pfizer і Biontech стартувала 27 грудня 2020 року. Перші щеплення отримали медпрацівники.
  • 2 січня стало відомо, що у Мексиці вивчають справу 32-річної лікарки, яку госпіталізували з підозрою на енцефаломієліт після отримання нею вакцини Pfizer-BioNTech проти коронавірусу.

"Українська правда" в Threads

Теми: вакцинаціякоронавірусФінляндія
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