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У Фінляндії зафіксували першу побічну реакцію на вакцину від коронавірусу

Субота, 2 січня 2021, 22:02

До Агентства з безпеки та розвитку в галузі фармацевтики Fimea (Фінляндія) надійшла перша заявка про побічну реакцію на вакцину від коронавірусу.

Джерело: Інтерфакс-Україна з посиланням на портал телерадіомовлення Фінляндії Yle

Деталі: Головний лікар Fimea Майя Кауконен повідомила в суботу, що заява отримана, але її зміст не розголошується з метою збереження конфіденційності.

Пряма мова: "Коли ми отримаємо щонайменше п'ять повідомлень, то розповімо, якого роду побічні ефекти вказувалися".

Нагадаємо: У Фінляндії вакцинація препаратом від Pfizer і Biontech стартувала 27 грудня 2020 року. Перші щеплення отримали медпрацівники.

Наразі вакцинацію пройшли медики п'яти найбільших лікарняних округів міст Гельсінкі, Тампере, Турку, Куопіо та Оулу.

Теми: вакцинаціякоронавірусФінляндія


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