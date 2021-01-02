У Фінляндії зафіксували першу побічну реакцію на вакцину від коронавірусу
Субота, 2 січня 2021, 22:02
До Агентства з безпеки та розвитку в галузі фармацевтики Fimea (Фінляндія) надійшла перша заявка про побічну реакцію на вакцину від коронавірусу.
Джерело: Інтерфакс-Україна з посиланням на портал телерадіомовлення Фінляндії Yle
Деталі: Головний лікар Fimea Майя Кауконен повідомила в суботу, що заява отримана, але її зміст не розголошується з метою збереження конфіденційності.
Пряма мова: "Коли ми отримаємо щонайменше п'ять повідомлень, то розповімо, якого роду побічні ефекти вказувалися".
Нагадаємо: У Фінляндії вакцинація препаратом від Pfizer і Biontech стартувала 27 грудня 2020 року. Перші щеплення отримали медпрацівники.
Наразі вакцинацію пройшли медики п'яти найбільших лікарняних округів міст Гельсінкі, Тампере, Турку, Куопіо та Оулу.