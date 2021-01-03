Лікарка опинилася в реанімації після введення вакцини проти Covid

Мексиканська влада заявила, що вивчає справу 32-річної лікарки, яку госпіталізували з підозрою на енцефаломієліт після отримання нею вакцини Pfizer-BioNTech проти коронавірусу.

Джерело: Reuters

Деталі: Медпрацівниця, ім'я якої не називають, потрапила до реанімаційного відділення державної лікарні після того, як у неї виникли судоми, ускладнення дихання та висипання.

Міністерство охорони здоров'я Мексики заявило, що попередній діагноз – енцефаломієліт (запалення головного та спинного мозку).

У відомстві додали, що у хвора виявилася схильною до алергічних реакцій, а під час клінічних випробувань не було жодних даних про те, що у когось з піддослідних розвивалося запалення мозку після застосування вакцини.

Reuters зазначає, що не вдалося зв’язатися з Pfizer та BioNTech для отримання коментаря з приводу цього інциденту.

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