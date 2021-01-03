Лікарка опинилася в реанімації після введення вакцини проти Covid
Мексиканська влада заявила, що вивчає справу 32-річної лікарки, яку госпіталізували з підозрою на енцефаломієліт після отримання нею вакцини Pfizer-BioNTech проти коронавірусу.
Джерело: Reuters
Деталі: Медпрацівниця, ім'я якої не називають, потрапила до реанімаційного відділення державної лікарні після того, як у неї виникли судоми, ускладнення дихання та висипання.
Міністерство охорони здоров'я Мексики заявило, що попередній діагноз – енцефаломієліт (запалення головного та спинного мозку).
У відомстві додали, що у хвора виявилася схильною до алергічних реакцій, а під час клінічних випробувань не було жодних даних про те, що у когось з піддослідних розвивалося запалення мозку після застосування вакцини.
Reuters зазначає, що не вдалося зв’язатися з Pfizer та BioNTech для отримання коментаря з приводу цього інциденту.
Нагадаємо:
- У Мексиці вакцинація проти Covid-19 стартувала 24 грудня, першими щеплення отримали медичні працівники.
- Напередодні до Агентства з безпеки та розвитку в галузі фармацевтики Fimea (Фінляндія) надійшла перша заявка в країні про побічну реакцію на вакцину від коронавірусу. У Фінляндії вакцинація препаратом від Pfizer-BioNTech стартувала 27 грудня 2020 року.