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Зеленський окремо привітав зі святами всі регіони України, Крим - російською

Субота, 2 січня 2021, 22:41

Президент Володимир Зеленський з нагоди Нового року та Різдва звернувся з короткими відеозверненнями окремо до жителів АРК Крим та кожної області.

Джерело: повідомлення на сторінках обласних держадміністрацій

Деталі: до мешканців захопленого РФ Криму глава держави звернувся російською й наголосив: "Без Крыма в Украине не так солнечно, не так вкусно, не так приятно… Я верю, что мы все равно будем вместе, бо Крим це Україна".

Донеччині Зеленський побажав миру, як і Луганщині.

Жителям Херсонщини Зеленський побажав "життя без нітратів", а жителям Миколаївщини - року без штормів.

Мешканцям Черкаської області президент зичив лише приємних та радісних слів у новому році, а буковинцям нагадав, що Чернівці - це маленький український Париж, тому в області має бути багато туристів.

При цьому жителям Київщини і киянам глава держави побажав здоров'я по обидва береги Дніпра.

Нагадаємо: Президент Володимир Зеленський у новорічному вітанні окрему увагу приділив українцям, які проживають на тимчасово окупованій території Криму та ОРДЛО. До них він звернувся російською та закликав перевести годинники назад, щоб бути разом з усією Україною.

Ольга Гетьманець, Світлана Кізілова, УП
Теми: святкуванняКримДонбасЗеленський


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