Війна в Карабасі: Вірменія підтвердила загибель понад 3 тисяч військових

Вірменія повідомила про загибель понад 3,3 тисяч військовослужбовців під час загострення карабахського конфлікту.

Джерело: повідомлення прессекретарки Міністерства охорони здоров'я Вірменії Аліни Нікогосян у Facebook

Деталі: За останніми даними Міністерства охорони здоров'я Вірменії, більше 3,3 тисяч тіл загиблих військовослужбовців в карабаській війні вже пройшли судмедекспертизу.

Пряма мова Нікогосян: "Судмедекспертизу пройшли 3330 тіл загиблих військовослужбовців. Фахівці судово-медичного центру МОЗ безперервно продовжують дослідження та ідентифікації".

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