Війна в Карабасі: Вірменія підтвердила загибель понад 3 тисяч військових
Субота, 2 січня 2021, 22:23
Вірменія повідомила про загибель понад 3,3 тисяч військовослужбовців під час загострення карабахського конфлікту.
Джерело: повідомлення прессекретарки Міністерства охорони здоров'я Вірменії Аліни Нікогосян у Facebook
Деталі: За останніми даними Міністерства охорони здоров'я Вірменії, більше 3,3 тисяч тіл загиблих військовослужбовців в карабаській війні вже пройшли судмедекспертизу.
Пряма мова Нікогосян: "Судмедекспертизу пройшли 3330 тіл загиблих військовослужбовців. Фахівці судово-медичного центру МОЗ безперервно продовжують дослідження та ідентифікації".
Передісторія:
- Нагірний Карабах – міжнародно визнана частина Азербайджану, контроль над якою (а також над частиною інших територій країни) Баку втратив після війни 1991-1994 років і називав її своєю окупованою територією.
- Наприкінці вересня Азербайджан почав воєнну кампанію за відновлення контролю над усією своєю територією і завдяки технологічній перевазі свого війська досяг значних успіхів. Але внаслідок бойових дій загинули тисячі людей, зокрема й цивільних.
- 9 листопада президенти Росії, Азербайджану і прем’єр-міністр Вірменії підписали спільну заяву про повне припинення військових дій у Нагірному Карабасі.
- Азербайджанська і вірменська сторони зупиняються на зайнятих позиціях, а наступними днями вірменські сили повертають Азербайджану повний контроль над захопленими ними територіями поза межами колишньої Нагірно-Карабаської автономної області, натомість так званий Лачинський коридор – автомобільна дорога, що поєднує центр Нагірного Карабаху з Вірменією – залишиться незаблокованим.
- Цей коридор і лінію контакту сторін, за угодою, мають контролювати миротворчі сили, відряджені Росією.
Українська правда