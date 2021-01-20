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В останні години на посаді Трамп помилував свого ексстратега, двох реперів та ще 70 людей

Середа, 20 січня 2021, 09:21

Президент США Дональд Трамп в останні години на посаді помилував 73 людей, серед яких його провідний колишній радник Стів Беннон, підозрюваний у шахрайстві. 

Про помилування у Білому домі повідомили за кілька годин до інавгурації Джо Байдена, повідомляє "Європейська правда".

Беннон був ключовим радником президента Трампа під час його кампанії 2016 року, а згодом - старшим радником та головним стратегом Білого дому. Він завершив роботу в адміністрації у серпні 2017 року.

У серпні минулого року Беннон був звинувачений у шахрайстві через кампанію збору коштів на підтримку будівництва стіни на кордоні між США і Мексикою. 

Федеральна прокуратура звинуватила Беннона та ще декількох осіб у тому, що вони привласнили частину коштів із 25 мільйонів доларів, які збирали у рамках кампанії "Ми будуємо стіну". У прокуратурі підозрюють, що Беннон отримав понад 1 мільйон цих коштів через неурядову організацію. 

Білий дім заявив, що Беннон був "важливим лідером консервативного руху і відомий своєю політичною кмітливістю".

Трамп також помилував Еліота Бройде, який збирав кошти для кампанії Трампа і в минулому році визнав себе винним в порушенні іноземних законів про лобіювання.

Серед інших помилуваних - колишній мер Детройта Кваме Кілпатрік, який відбував 28-річний тюремний термін за звинуваченням в корупції, репери Ліл Уейн і Кодак Блек, які були притягнуті до відповідальності за правопорушення, пов'язані зі зброєю.

Американські ЗМІ підкреслюють, що при цьому Трамп вирішив не оголошувати помилування собі, членам своєї родини та своєму адвокату Руді Джуліані.

Раніше Трамп помилував засуджених фігурантів справи про втручання РФ у вибори в США.

Теми: ТрампСША


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