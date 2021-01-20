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Джо Байден склав присягу і став 46-м президентом США

Середа, 20 січня 2021, 17:51
Джо Байден склав присягу і став 46-м президентом США

Джо Байден склав присягу і став 46-м президентом Сполучених Штатів Америки на офіційній церемонії у Вашингтоні.

Про це повідомляє "Європейська правда".

Байдена привів до присяги голова Верховного суду Джон Робертс. Перед цим була виголошена молитва, а відома співачка Леді Гага виконала державний гімн США.

Байден виголошує свою інавгураційну промову, яка, як очікується, триватиме близько 20 хвилин.

Дональд Трамп не був присутній на церемонії. Він вже залишив Біли дім і попрямував до резиденції у Флориді. Замість нього присутній віцепрезидент Майк Пенс.

Через пандемію коронавірусу і підвищені заходи безпеки церемонія не була схожа на жодну попередню в американській історії.

Понад 25 000 військовослужбовців Національної гвардії перебувають у Вашингтоні, щоб забезпечити безпеку інавгурації і столиця фактично заблокована. Заходи були посилені через штурм Капітолію прихильниками Дональда Трампа 6 січня.

Команда Байдена закликала людей залишатися вдома, і 200 000 квитків, які зазвичай продаються на інавгурацію, скоротили до 1000 лише для членів Конгресу, колишніх президентів і високопосадовців.

На Національній алеї у Вашингтоні, де розміщені Капітолій та найбільш визначні пам’ятки США, кілька днів тому встановили 200 тисяч прапорів, що символізуватимуть американців, які не зможуть бути присутні на інавгурації.

Церемонія завершиться опівдні (19:00 за Києвом). Команда Байдена вже підготувала низку указів, яке новий президент підпише в перший день на посаді.

За всіма подіями навколо церемонії слідкуйте у нашій трансляції - Президент Джо Байден: як готують інавгурацію нового лідера США. LIVE

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