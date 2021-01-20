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Зеленський застерігає Шмигаля та Разумкова щодо скандального законопроєкту про локалізацію

Середа, 20 січня 2021, 23:24

Президент Володимир Зеленський звернувся до голови Верховної Ради Дмитра Разумкова та прем’єр-міністра Дениса Шмигаля щодо необхідності дотримання міжнародних зобов’язань України при внесенні змін до законодавства у сфері публічних закупівель.

Джерело: Офіс президента

Деталі: Зеленський надіслав лист главам виконавчої та законодавчої гілок влади. Він наголошує на законопроєктах, які передбачають виведення з-під дії закону "Про публічні закупівлі" здійснення закупівель товарів і послуг у різних сферах.

Пряма мова Зеленського: "Вказане суперечить основній меті та принципам закону, а також може створити підґрунтя для виникнення проявів корупції, що матиме негативний вплив на стан міжнародних відносин України, у тому числі з фінансовими організаціями".

На сьогодні основні положення закону відповідають правилам здійснення публічних закупівель, встановленим директивами ЄС, а відтак усі зміни, що будуть вноситися, не повинні суперечити європейському законодавству у сфері закупівель".

Дослівно: "Цей закон спрямований на адаптацію законодавства України до законодавства Європейського Союзу на виконання Угоди про асоціацію між Україною та ЄС. Ця угода, зокрема, передбачає, що всі контракти укладаються шляхом проведення прозорих і неупереджених процедур з визначення виконавця.

З огляду на це глава держави звертає увагу на необхідність забезпечення більш зваженого підходу щодо опрацювання відповідних законодавчих ініціатив задля дотримання основних принципів здійснення публічних закупівель та міжнародних зобов’язань держави у цій сфері".

Нагадаємо: У липні 2020 року Верховна рада схвалила у першому читанні законопроєкт №3739, який передбачає введення додаткового критерію у системі державних закупівель – рівня локалізації виробництва.

Із критикою цього законопроєкту виступив і прем’єр-міністр Денис Шмигаль. За його словами, ініціатива надання преференцій продукції з локалізованим виробництвом не відповідає Угоді про асоціацію з ЄС, а також іншим зобов’язанням України та потребує змін.

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Українська правда
Теми: ЗеленськийасоціаціяШмигаль Разумков Дмитро


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