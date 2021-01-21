В Угорщині схвалили застосування російської вакцини "Спутник V"

Угорський регулюючий орган заявив у середу, що видає шестимісячний тимчасовий дозвіл на застосування російської вакцини "Спутник V".

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Politico.

"Ми дали дозвіл на використання (вакцини) на території Угорщини", - сказав Матяш Сентівані, генеральний директор Угорського національного інституту фармації та харчування (OGYÉI).

Виступаючи ввечері по угорському державному телебаченню, Сентівані сказав, що дозвіл був виданий на шість місяців і може бути продовжений один раз ще на шість місяців.

Угорський вебсайт Origo.hu повідомив, що регулятор також схвалив вакцину AstraZeneca.

Втім наразі не ясно, коли російська вакцина стане доступною для угорців. Державні ЗМІ повідомили, що OGYÉI очікує відповіді від Національного центру громадської охорони здоров'я (NNK), який, як очікується, протягом декількох тижнів оприлюднить свій висновок щодо вакцини.

Раніше в середу міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто провів телефонну розмову з міністром охорони здоров'я Росії. Угорські експерти в області охорони здоров'я зараз перебувають в Росії, а сам Сійярто повинен відправитися в Москву в п'ятницю.

У відео на Facebook міністр закордонних справ сказав, що юристи уряду Угорщини працюють над проєктом контракту на поставку російської вакцини.

Лазівка 2001 року дозволяє країнам ЄС схвалювати вакцини проти коронавірусу без участі Європейського агентства з лікарських засобів в екстрених випадках. EMA поки дало розробникам вакцини "Спутник V" тільки наукові рекомендації.

Напередодні стало відомо, що Росія подала заявку на реєстрацію своєї вакцини проти коронавірусу "Спутник V" в Європейському Союзі.