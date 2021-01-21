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У п’ятницю в Україну прийде потепління

Четвер, 21 січня 2021, 11:39
Фото biznesoblast.com

22 січня в Україну прийде потепління – на заході очікується плюсова температура навіть уночі.

Джерело: Укргідрометцентр, синоптик Наталя Діденко у Facebook

Деталі: На заході країни вночі +1+3°, вдень до +8+10°, місцями невеликий дощ, на півночі та в центрі вночі -1-3°, вдень до +2+5°, без опадів, на сході вночі до -8°, вдень до +1+4°, без опадів, на півдні і в Криму вночі близько 0, вдень до +10. 

 

Як повідомляє синоптик Наталя Діденко, вранці 21 січня в Україні зафіксували значний температурний контраст: від +3, +4 градусів на Закарпатті та в Криму до -30 градусів на Луганщині (у Біловодську було нижче -31 градуса). 

 

Українська правда
Теми: погода


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