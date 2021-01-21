Будівництво "Північного потоку-2" може зупинитися на невизначений термін

Будівельні роботи на газопроводі "Північний потік-2" у водах Німеччини можуть бути зупинені на невизначений термін, але противники все ще повинні навести детальні причини, щоб виправдати зупинку.

Про це заявила президентка Федерального морського та гідрографічного агентства Німеччини Карін Камманн-Кліппштейн, повідомляє "Європейська правда" із посиланням на Reuters.

Цього тижня дві екологічні групи подали скарги до агентства, яке видало розпорядження на продовження періоду, протягом якого теоретично можуть відбуватися будівельні роботи.

Камманн-Кліппштейн заявила, що скарги на трубопровід тепер мають бути підкріплені переконливими аргументами, але немає фіксованого терміну для подання таких заяв.

"Це не в наших руках", - сказала вона журналістам, сказавши, що агентство швидко оцінить будь-які причини, як тільки вони будуть подані.

Нагадаємо, Сполучені Штати внесли до санкційного списку російський корабель-трубоукладач"Фортуна", задіяний у будівництві газопроводу "Північний потік-2".

Раніше стало відомо, що концерн Bilfinger SE вийшов з будівництва "Північного потоку-2", ставши першою німецькою компанією, яка залишила проєкт російського газопроводу.

Як повідомлялося, "Газпром" у випущеному ним проспекті єврооблігацій визнав, що існують ризики зупинки чи згортання проєкту газопроводу "Північний потік-2".