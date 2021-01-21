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Україна ініціювала у ПАРЄ дебати щодо порушення Росією прав людини у Криму

Четвер, 21 січня 2021, 17:22

Постійна делегація Верховної Ради у Парламентській асамблеї Ради Європи ініціює проведення дебатів про порушення Росією прав людини в тимчасово окупованому Криму під час зимової пленарної сесії.

Про це оголосив генеральний секретар ПАРЄ Войцех Савицький, представляючи проєкт порядку денного зимової сесії ПАРЄ, повідомляє "Європейська правда" із посиланням на "Укрінформ".

"Українська делегація ініціювала дебати із загальних питань про порушення прав людини у Криму та місті Севастополі", - заявив Савицький.

Формат дебатів із загальних питань не передбачає ухвалення резолюції.

Окрім цього, Азербайджан вніс запит про проведення дебатів з питання утримання військовополонених після завершення збройного конфлікту у Нагірному Карабаху.

Під час зимової сесії ПАРЄ за терміновою процедурою також можуть відбутися дебати і ухвалення резолюцій щодо арешту і затримання російського опозиційного політика Олексія Навального та про погіршення ситуації у Білорусі. Але ці рішення потребують окремого схвалення.

Окрім цього, російська делегація ініціювала розгляд питання про "заборону російської мови, а також інших мов національних меншин в Україні".

Зимова сесія ПАРЄ відбудеться 25-29 січня у "гібридному" форматі. Делегати можуть бути фізично присутні у Страсбурзі або взяти участь у роботі дистанційно.

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Теми: УкраїнаКримРосіяПАРЄправа людини


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