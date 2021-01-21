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Обвинувальний висновок щодо імпічменту Трампа можуть передати в Сенат 22 січня – ЗМІ

Четвер, 21 січня 2021, 21:03

Спікер Палати представників США Ненсі Пелосі заявила в четвер, що найближчими днями вона проконсультується з колегами-демократами щодо питання готовності Сенату розпочати процес імпічменту експрезиденту Дональду Трампу за його роль у заворушеннях 6 січня в Капітолії.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Reuters.

"Я поговорю про те, коли Сенат буде готовий до суду над тодішнім президентом США за його роль у підбурюванні повстання на Капітолії Сполучених Штатів", - сказала Пелосі.

Джерело, знайоме зі справою, заявило, що Пелосі може надіслати статтю про імпічмент до Сенату вже в п'ятницю.

13 січня Палата затвердила одну статтю імпічменту проти Трампа, що зробило його першим президентом в історії США, якому оголосили імпічмент двічі. Тепер Сенат, який контролюється демократами, повинен вирішити, чи винен Трамп у підбурюванні. Для першого в історії засудження президента США знадобилося б дві третини голосів.

Напад на Капітолій відбувся, коли Конгрес офіційно засвідчував перемогу Джо Байдена на виборах в листопаді минулого року.

Раніше повідомлялося, що Сенат може розпочати судовий розгляд справи про імпічмент не раніше інавгурації нового президента.



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