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Байден прибрав з кабінету кнопку, якою Трамп викликав офіціанта з колою

П'ятниця, 22 січня 2021, 12:43
Байден прибрав з кабінету кнопку, якою Трамп викликав офіціанта з колою

Президент США Джо Байден прибрав зі свого столу в Овальному кабінеті червону кнопку, за допомогою якої у його попередника Дональда Трампа був безперебійний доступ до дієтичної коли.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на The Hill.

Так, пристрій, встановлений на столі Resolute, не було видно на фотографіях президента Байдена, знятих у четвер у Білому домі.

Трамп, палкий прихильник дієтичної коли, встановив кнопку на стіл Resolute для безперебійного доступу до напою. При натисканні викликали співробітника, який подавав напій спраглому президенту.

Згідно з повідомленнями, Трамп регулярно споживав 12 банок дієтичної коли на день.

Експомічник Білого дому Кріс Сімс написав у своїй книзі "Команда гадюк", яка вийшла 2019 року, що Трамп також використовував червону кнопку як спосіб жартувати над відвідувачами, вдаючи, що це ядерна кнопка.

"Зненацька він натиснув кнопку. Не знаючи, що робити, гості дивляться один на одного з піднятими бровами. За кілька хвилин до кімнати увійшов офіціант, несучи на срібній таці склянку, наповнену дієтичною колою, і Трамп вибухнув від сміху", – написав Сімс.

Незважаючи на те, що Байден, ймовірно, позбувся кнопки, він, як повідомляється, має подібний смак у напоях. Організатор харчування, який працював з колишнім віцепрезидентом, минулого року розповів The Washington Post, що Байден мав у себе запаси Coke Zero.

"Українська правда" у Threads

Теми: ТрампБайденСШАпрезидент
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