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ПАРЄ відмовила Росії у дебатах щодо "заборони російської мови" в Україні

П'ятниця, 22 січня 2021, 17:37

У Парламентській асамблеї Ради Європи не підтримали включення до порядку денного зимової сесії ініційованих російською делегацією дебатів про "заборону російської мови" в Україні.

Про це заявив член української делегації в ПАРЄ, народний депутат Олексій Гончаренко за результатами засідання Бюро Асамблеї, повідомляє "Європейська правда" із посиланням на Укрінформ.

"Російська пропозиція відхилена Бюро ПАРЄ. Зрозуміло, що це була маніпуляція російської сторони", - сказав Гончаренко.

Депутат відзначив, що такими ініціативами російська делегація намагається відвернути увагу "від того жаху, який має місце в їхній країні, коли опозиціонерів саджають за ґрати та намагаються отруїти".

Гончаренко також додав, що українська делегація оскаржуватиме у перший день зимової сесії Асамблеї у Страсбурзі повноваження російських делегатів.

Нагадаємо, Україна ініціює проведення дебатів про порушення Росією прав людини в тимчасово окупованому Криму під час зимової пленарної сесії.

Зимова сесія ПАРЄ відбудеться 25-29 січня у "гібридному" форматі. Делегати можуть бути фізично присутні у Страсбурзі або взяти участь у роботі дистанційно.

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